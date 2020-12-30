Россияне рассказали о своих заветных желаниях на Новый год

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Здоровье — вот основное заветное желание 51% россиян на Новый год. Именно о здоровье для себя и близких они намерены загадывать под бой курантов. На втором месте (44%) — высокая зарплата, на третьем (42%) — счастье в новом году.
Еще 35%, как и многие люди во всем мире, мечтают об окончании пандемии коронавируса в 2021 году. 28% хотят приобрести квартиру, дачу или автомобиль, 23% — найти свое призвание. Каждый пятый надеется найти «чемодан с миллионом долларов».
Еще 19% респондентов в новогоднюю ночь загадают, чтобы следующий год прошел без катаклизмов и катастроф. 15% мечтают найти свою любовь, а 14% — отправиться в путешествие своей мечты.
Каждый десятый отметил, что не хочет заразиться ковидом, и это его главное желание на 2021 год. 7% респондентов загадают провести весь год на удаленном формате работы, а 3% хотят, наоборот, поскорее вернуться в офис. По 1% опрошенных загадают миллион подписчиков в социальных сетях или посещение концерта любимой группы.
Опрос провел сервис Работа.ру, отвечали на вопросы социологов более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.
Инстаграм давно перестал был просто сервисом для обмена фотографиями и общения. Сегодня через эту сеть продвигаются товары, услуги, продвигаются идеи и мнения. В Intsagram зарегистрировано более 300 миллионов активных пользователей (пассивные аккаунты не считаются). Согласно статистике, юзеры проводят не менее 15 минут в день за скроллингом ленты.
В России с Нового года увеличатся размеры материнского (семейного) капитала. На большие суммы смогут рассчитывать как те, у кого уже было такое право, так и семьи, родившие первого ребенка в 2021 году. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 января.
Здоровье — вот основное заветное желание 51% россиян на Новый год. Именно о здоровье для себя и близких они намерены загадывать под бой курантов. На втором месте (44%) — высокая зарплата, на третьем (42%) — счастье в новом году.
Федерация профсоюзов Петербурга и Ленобласти требует отменить повышение тарифов на проезд в общественном транспорте города. На сайте организации опубликовано заявление, в котором говорится, что рост стоимости усугубит положение петербуржцев.
Образовательная сфера всегда пестрит новостями. Еще бы, ведь здесь столько тем – про сады, школы, среднее специальное и высшее образование. Итак, узнаем, что же происходит в этой сфере в канун Нового года? А еще коснемся любопытной информации.
Крупнейшая в Саратовской области кондитерская фабрика «Саратовская» («Консар») в феврале и марте следующего года планирует уволить 272 сотрудника. (Десятки людей таким образом останутся без работы, не позавидуешь... прим. МГ.)
2020 год войдет в историю метеонаблюдений количеством опасных погодных явлений. Как отмечают эксперты, опрошенные «Известиями», сразу ряд аномалий обрушился на страну — начиная от непривычных пожаров в Якутии, заканчивая ледяным дождем на Дальнем Востоке.
«Пора бы псевдопатриотическую трескотню власти в практическую плоскость перевести. Не журналистов и граждан терроризировать, а как следует тряхнуть чиновников, имеющих "запасные аэродромы" за рубежом», — считает депутат Госдумы Валерий Рашкин, который вместе с коллегами по коммунистической партии Денисом Парфеновым и Ольгой Алимовой представил список депутатов и чиновников, обладающих, по сведениям СМИ, иностранным гражданством или видом на жительство.
Наличные деньги — не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, они становятся настоящим рассадником микробов. Медики рассказали о том, как обезопасить купюры и того, кому они предназначены.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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