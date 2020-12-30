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Россияне рассказали о своих заветных желаниях на Новый год
По инф. rosbalt.ru   
30 Декабря 2020 г.
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Здоровье — вот основное заветное желание 51% россиян на Новый год. Именно о здоровье для себя и близких они намерены загадывать под бой курантов. На втором месте (44%) — высокая зарплата, на третьем (42%) — счастье в новом году.

Россияне рассказали о своих заветных желаниях на Новый год

Еще 35%, как и многие люди во всем мире, мечтают об окончании пандемии коронавируса в 2021 году. 28% хотят приобрести квартиру, дачу или автомобиль, 23% — найти свое призвание. Каждый пятый надеется найти «чемодан с миллионом долларов».

Еще 19% респондентов в новогоднюю ночь загадают, чтобы следующий год прошел без катаклизмов и катастроф. 15% мечтают найти свою любовь, а 14% — отправиться в путешествие своей мечты.

Каждый десятый отметил, что не хочет заразиться ковидом, и это его главное желание на 2021 год. 7% респондентов загадают провести весь год на удаленном формате работы, а 3% хотят, наоборот, поскорее вернуться в офис. По 1% опрошенных загадают миллион подписчиков в социальных сетях или посещение концерта любимой группы.

Опрос провел сервис Работа.ру, отвечали на вопросы социологов более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

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