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Короткие новогодние каникулы — большинство россиян все-таки против?
По инф. rosbalt.ru   
26 Декабря 2020 г.
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Большинство россиян не хотели бы, чтобы новогодние каникулы стали короче. При этом среди молодых людей до 44 лет доля противников сокращения выше.

Короткие новогодние каникулы — большинство россиян решительно против

По данным опроса, против предложений о сокращении каникул выступают 59% респондентов, поддерживают уменьшение числа выходных 31% опрошенных. Женщины отстаивают необходимость длинного отдыха немного активнее, чем мужчины (62% и 56% соответственно).

Кроме того, по данным исследования, сокращение сроков не вызывает протеста у более пожилых опрошенных: с ним согласились 53% соискателей в возрасте от 55 лет, 51% 45-54-летних, 42% в возрасте 35-44, 28% -25-34-летних и 15% 18-24-летних.

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В то же время на нежелание расставаться с каникулами практически не влияет наличие или отсутствие работы: против сокращения сроков высказались 59% безработных, 62% работающих по найму и 51% фрилансеров и владельцев частного бизнеса.

Вопрос о том, сокращать ли новогодние каникулы, зреет в российским обществе давно. Все смотрят на пример, в частности, Европы, где люди отдыхают всего один-два дня, а потом идут работать, в итоге никакого спада производительности труда, никаких экономических проигрышей. Однако в России длинные каникулы в январе - это давняя традиция, и многие не хотят с ней расставаться. Тем более, что за последние годы на несколько дней срок отдыха после Нового года все-таки сократился.

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