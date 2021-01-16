Россиян готовят к существенному подорожанию сотовой связи

Стоимость услуг мобильной связи в России может повыситься в этом году на 15-16%, и основной причиной является эпидемия коронавирусной инфекции, из-за которой операторам связи пришлось нарастить затраты.

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К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства Content Review.

«В течение года услуги связи подорожают на 15-16%, однако рост будет неравномерным. Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории», — цитирует ПРАЙМ руководителя Content Review Сергея Половникова.

Напомним, еще в декабре аналитики допускали рост цен на мобильную связь и домашний интернет в России — на 10–15% в 2021 году.

Прежде всего рост будет обусловлен снижением курса рубля — операторы закупают оборудование за рубежом.

Может сказаться и растущий объем потребления интернет-трафика абонентами — он увеличивается на 50–60% каждый год, и это требует от операторов расширения емкости сетей.

По инф. rosbalt.ru

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