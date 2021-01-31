Минпромторг не будет фиксировать цены на яйца по аналогии с сахаром и маслом

У Минпромторга РФ нет планов по фиксации цен на куриные яйца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время планы о фиксации цен по аналогии с сахаром-песком и маслом подсолнечным отсутствуют», — отмечается в сообщении.

По данным Росстата, средняя розничная цена на яйцо куриное в январе 2021 года составила 76 рублей за 10 штук. По информации Минсельхоза России и отраслевых союзов, яйца подорожали в прошлом году из-за роста себестоимости производства на фоне удорожания кормов, а также в связи с волатильностью курса доллара США.

В 2020 году Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Они предполагают предельные цены на масло в 95 рублей у производителей и 110 рублей за литр в магазинах, на сахар — 36 и 46 рублей за кг соответственно.

21 января СМИ сообщали, что правительство РФ может установить предельный уровень цен на зерно и макароны.

По данным «Совэкона», за первую рабочую неделю этого года средние цены на пшеницу увеличились на 3,5%, до 15,52 тыс. рублей за тонну. Также власти оказались озабочены подорожанием макарон. По данным, которые прозвучали на совещании, с 11 по 17 января цены на продукцию выросли на 8%.

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По инф. rosbalt.ru

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