Минпромторг не будет фиксировать цены на яйца по аналогии с сахаром и маслом

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
У Минпромторга РФ нет планов по фиксации цен на куриные яйца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В настоящее время планы о фиксации цен по аналогии с сахаром-песком и маслом подсолнечным отсутствуют», — отмечается в сообщении.
По данным Росстата, средняя розничная цена на яйцо куриное в январе 2021 года составила 76 рублей за 10 штук. По информации Минсельхоза России и отраслевых союзов, яйца подорожали в прошлом году из-за роста себестоимости производства на фоне удорожания кормов, а также в связи с волатильностью курса доллара США.
В 2020 году Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Они предполагают предельные цены на масло в 95 рублей у производителей и 110 рублей за литр в магазинах, на сахар — 36 и 46 рублей за кг соответственно.
21 января СМИ сообщали, что правительство РФ может установить предельный уровень цен на зерно и макароны.
По данным «Совэкона», за первую рабочую неделю этого года средние цены на пшеницу увеличились на 3,5%, до 15,52 тыс. рублей за тонну. Также власти оказались озабочены подорожанием макарон. По данным, которые прозвучали на совещании, с 11 по 17 января цены на продукцию выросли на 8%.
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы, где рассказывали о контакте людей с инопланетянами, что прибыли в один из местных парков. И потянулись в поисках информации в город журналисты из разных стран.
59% опрошенных россиян считают, что сегодня высшее образование менее доступно, чем в советское время, причем, данный показатель вырос на шесть процентных пунктов за пять лет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 32% респондентов придерживаются обратного мнения.
Мы знаем Лилиту Озолиню как Марту из сериала «Долгая дорога в дюнах». Прибалтийская актриса смогла прославиться на весь Советский Союз, да и сейчас она не оставила творческую деятельность и продолжает активно трудиться.
Доктор технических наук, кандидат экономических наук Владимир Матвеев назвал Холокост выдумками сионистов и усомнился в нем. Такое мнение профессор озвучил на вебинаре с учителями Ленобласти. Оно вызвало большую волну возмущений в обществе. В СПбГЭУ, где педагог работает, допустили возможность его увольнения.
"Массовые протесты против ареста лидера оппозиции Алексея Навального вселяют неуверенность в режим Путина. Используются странные исторические реминисценции", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Фритьоф Беньямин Шенк, профессор истории Восточной Европы в Базельском университете.
Хотите узнать о приключениях натуралиста? Такую возможность может дать вам книга Дэвида Аттенборо, где автор – живая легенда и ведущий документального сериала о дикой природе «Планета Земля» на Би-би-си – рассказывает историю своей карьеры. На самом старте ему предоставилась уникальная возможность — путешествовать по миру в поисках редких животных для коллекции Лондонского зоопарка и снимать экспедицию для нового шоу Би-би-си «Зооквест». Ниже предлагаем прочитать фрагмент главы об экспедиции в Индонезию.
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Согласно исследованиям ученых, сейчас планета горячее, чем в течение по крайней мере 12 тысяч лет, периода, охватывающего все развитие человеческой цивилизации. Ученые пришли к таким выводам, решив давнюю загадку, известную как «температурная головоломка голоцена».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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