Россия вошла в пятерку стран с самым большим количеством мигрантов

Россия вошла в первую пятерку стран мира с самым большим количеством мигрантов. Такие данные содержатся в новом докладе Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Россия заняла в этой пятерке четвертое место. В стране, по данным совета, проживает 12 млн мигрантов.

Первое место занимает США. Эта страна остается главным направлением для мигрантов со всего мира. В 2020 году там насчитывается 51 млн мигрантов, что составляет практически пятую часть (18%) от общего их числа во всех странах мира.

Среди самых популярных у мигрантов стран — Германия и Саудовская Аравия. Замыкает первую пятерку Великобритания.

В целом в 2020 году две трети всех международных мигрантов сосредоточились в 20 странах, подсчитали в ЭКОСОС.

В декабре 2020 года данные о количестве проживающих в России мигрантов опубликовало МВД. По данным ведомства, в стране находится около 6,3 млн приезжих из других стран. При этом в другие годы в стране находилось от 9 до 11 млн мигрантов, что свидетельствует о снижении их числа в два раза. Это связано с пандемией коронавируса и принятыми в разных странах ограничениях на въезд и выезд.

Из-за отъезда мигрантов на фоне пандемии в России даже возник дефицит курьеров и таксистов. Особо остро стоит нехватка строителей и дворников. В целом за время «коронакризиса» приток иностранных граждан в Россию сократился на 70 процентов. Плохо ли это? Смотря как посмотреть. С одной стороны, появилось большое количество вакантных мест для рабочих профессий, но вот незадача - на такие работы русские мужчины просто не хотят идти. Вот и растет в стране безработица, ведь волна сокращений по стране прокатилась еще в прошлом году.

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Polit.ru

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