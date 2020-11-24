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Дворников и строителей из числа мигрантов станет меньше
По инф. Парламентской газеты   
24 Ноября 2020 г.
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Правительство расширило список сфер бизнеса, в которых нельзя привлекать к работе одних только мигрантов.

В него добавили управление недвижимым имуществом и обслуживание зданий и территорий, куда, согласно ОКВЭД, относится подметание улиц, уборка снега и наледи, уборка квартир и офисных помещений. Со следующего года квота на иностранную рабочую силу в этих сферах составит 70 процентов. Это определено постановлением Правительства, которое вступает в силу 24 ноября.

Также впервые вводятся квоты для бизнеса в сфере лесоводства и лесозаготовок, обработки древесины, оптовой торговли древесным сырьём и пиломатериалами. Допустимая доля иностранных работников на таких предприятиях в 2021 году составит 50 процентов.

С 26 до 24 процентов сократилась квота в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Остальные позиции остались неизменны. Так, по-прежнему нельзя привлекать иностранцев к торговле в аптеках, палатках и вне магазинов. Среди работников алкогольных и табачных магазинов иностранцев может быть 15 процентов. В спортивной сфере квота составляет 25 процентов. Выращивать овощи могут коллективы, наполовину состоящие из мигрантов.

В сфере строительства квота также сохранилась на уровне 80 процентов. Как и раньше, пониженный лимит действует для Дагестана — 50 процентов, и вообще без учёта квот могут нанимать на работу гастарбайтеров строительные компании Москвы, Амурской области и Бурятии.

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По инф. Парламентской газеты

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