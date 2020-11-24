Дворников и строителей из числа мигрантов станет меньше

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
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Правительство расширило список сфер бизнеса, в которых нельзя привлекать к работе одних только мигрантов.
В него добавили управление недвижимым имуществом и обслуживание зданий и территорий, куда, согласно ОКВЭД, относится подметание улиц, уборка снега и наледи, уборка квартир и офисных помещений. Со следующего года квота на иностранную рабочую силу в этих сферах составит 70 процентов. Это определено постановлением Правительства, которое вступает в силу 24 ноября.
Также впервые вводятся квоты для бизнеса в сфере лесоводства и лесозаготовок, обработки древесины, оптовой торговли древесным сырьём и пиломатериалами. Допустимая доля иностранных работников на таких предприятиях в 2021 году составит 50 процентов.
С 26 до 24 процентов сократилась квота в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Остальные позиции остались неизменны. Так, по-прежнему нельзя привлекать иностранцев к торговле в аптеках, палатках и вне магазинов. Среди работников алкогольных и табачных магазинов иностранцев может быть 15 процентов. В спортивной сфере квота составляет 25 процентов. Выращивать овощи могут коллективы, наполовину состоящие из мигрантов.
В сфере строительства квота также сохранилась на уровне 80 процентов. Как и раньше, пониженный лимит действует для Дагестана — 50 процентов, и вообще без учёта квот могут нанимать на работу гастарбайтеров строительные компании Москвы, Амурской области и Бурятии.
24 ноября 1927 года был основан Московский государственный академический театр оперетты. Его отцом-основателем считается всемирно известный актер и режиссер Григорий Ярон. А открылся театр опереттой Багриновского «Игра с джокером».
Линейка шин Viatti Vettore Inverno (V-524) производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES вошла в топ-5 зимних шипованных шин для микроавтобусов и минивэнов, который составил интернет-магазин шин и дисков для автомобилей BlackTyres. Рейтинг сформирован на основании отзывов покупателей и результатов тестов, проведенных экспертами журналов «Движок» и AutoBuild.
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