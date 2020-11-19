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Очереди за пособиями по безработице стали больше в пять раз. Тревожно...
По инф. polit.ru   
19 Ноября 2020 г.
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В России число людей, получающих пособие по безработице, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз. Такие данные привел директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на заседании в Совете Федерации.

В России число получателей пособий по безработице за год выросло в пять раз

«Сейчас потихоньку это количество уменьшается. Но вне зависимости от того, где находится у нас безработный, удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств», — заявил чиновник.

  • В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ (12130 рублей). Выплату могут получить только те, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости в апреле — июне.

В июне 2020 года число безработных в России достигло максимума за восемь лет. Без работы из-за пандемии и связанных с ней ограничений остались 4,6 млн человек — это 6,2% экономически активного населения. В службах занятости на тот момент были зарегистрированы 2,8 млн человек, из них 2,6 млн получали пособие по безработице.

12 августа в Минтруда сообщили, что кризис на рынке труда в России преодолен: численность устроившихся на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных. В сентябре Росстат впервые с начала пандемии зафиксировал сокращение числа безработных в России.

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