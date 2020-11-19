Очереди за пособиями по безработице стали больше в пять раз. Тревожно...

В России число людей, получающих пособие по безработице, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз. Такие данные привел директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на заседании в Совете Федерации.

«Сейчас потихоньку это количество уменьшается. Но вне зависимости от того, где находится у нас безработный, удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств», — заявил чиновник.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ (12130 рублей). Выплату могут получить только те, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости в апреле — июне.

В июне 2020 года число безработных в России достигло максимума за восемь лет. Без работы из-за пандемии и связанных с ней ограничений остались 4,6 млн человек — это 6,2% экономически активного населения. В службах занятости на тот момент были зарегистрированы 2,8 млн человек, из них 2,6 млн получали пособие по безработице.

12 августа в Минтруда сообщили, что кризис на рынке труда в России преодолен: численность устроившихся на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных. В сентябре Росстат впервые с начала пандемии зафиксировал сокращение числа безработных в России.

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Российские власти решили направить на выплаты для безработных еще более 35 млрд рублей. «Важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты». «Люди оказались в непростой ситуации. Государство должно их поддержать. И конечно, мы продолжим делать все необходимое, чтобы ситуация на рынке труда выравнивалась», — заверил премьер Дмитрий Мишустин.

Все чаще и чаще люди стали сталкиваться с тем, что при озвучивании итоговой суммы в чеке на кассе просто не могут полностью оплатить покупку, хотя вроде бы и покупают-то только самые необходимые продукты. Увы, цены за последние два года взлетели уж очень стремительно и теперь на тысячу рублей покушать толком и не купишь . А ведь многим приходится в принципе жить на 10-12 тысяч в месяц. И выбрать необходимые продукты на эти деньги, а еще заплатить за коммуналку и себе немного оставить - задача не из легких...





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