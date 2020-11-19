Очереди за пособиями по безработице стали больше в пять раз. Тревожно...

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В России число людей, получающих пособие по безработице, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз. Такие данные привел директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на заседании в Совете Федерации.
«Сейчас потихоньку это количество уменьшается. Но вне зависимости от того, где находится у нас безработный, удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств», — заявил чиновник.
В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ (12130 рублей). Выплату могут получить только те, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости в апреле — июне.
В июне 2020 года число безработных в России достигло максимума за восемь лет. Без работы из-за пандемии и связанных с ней ограничений остались 4,6 млн человек — это 6,2% экономически активного населения. В службах занятости на тот момент были зарегистрированы 2,8 млн человек, из них 2,6 млн получали пособие по безработице.
12 августа в Минтруда сообщили, что кризис на рынке труда в России преодолен: численность устроившихся на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных. В сентябре Росстат впервые с начала пандемии зафиксировал сокращение числа безработных в России.
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Российские власти решили направить на выплаты для безработных еще более 35 млрд рублей. «Важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты». «Люди оказались в непростой ситуации. Государство должно их поддержать. И конечно, мы продолжим делать все необходимое, чтобы ситуация на рынке труда выравнивалась», — заверил премьер Дмитрий Мишустин.
Все чаще и чаще люди стали сталкиваться с тем, что при озвучивании итоговой суммы в чеке на кассе просто не могут полностью оплатить покупку, хотя вроде бы и покупают-то только самые необходимые продукты. Увы, цены за последние два года взлетели уж очень стремительно и теперь на тысячу рублей покушать толком и не купишь. А ведь многим приходится в принципе жить на 10-12 тысяч в месяц. И выбрать необходимые продукты на эти деньги, а еще заплатить за коммуналку и себе немного оставить - задача не из легких...
В России число людей, получающих пособие по безработице, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз. Такие данные привел директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на заседании в Совете Федерации.
Готовность тиражировать лучшие практики в области национальной государственной политики проявил Дом народов России. Учреждение выступило организатором ряда семинаров-совещаний и вебинара в Доме Атлантов в Москве с целью показать общественным организациям и гражданам, как можно создавать и реализовывать с высокой эффективностью социальные проекты в сфере развития межнациональных отношений. Со всеми материалами можно познакомиться на сайте организации в разделе «Программа».
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