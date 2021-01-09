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Россия выделила Кении миллион долларов на борьбу с пандемией
По инф. Парламентской газеты   
09 Января 2021 г.
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Россия через специальный трастовый фонд выделила Кении 109 миллионов кенийских шиллингов (986 тысяч долларов США) на развитие систем здравоохранения и социально-экономическую поддержку местных женщин и молодежи.

Россия выделила Кении миллион долларов на борьбу с пандемией

Информацию ТАСС подтвердил представитель посольства РФ в Кении. При этом он обозначил несколько иные цели, на которые пойдут средства: «Деньги через Трастовый фонд «РФ — ПРООН в целях развития» предоставляются кенийскому министерству здравоохранения на конкретный проект — поддержку деятельности построенной в 1969 году в городе Кисуму при содействии СССР специализированной больницы имени Огинга Одинга. Среду прочего указанные средства пойдут на подготовку специалистов».

Госпиталь имени Огинга Одинга специализируется на подготовке врачей и медперсонала. Сейчас там запущен обучающий курс по COVID-19.

  • Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Кении за все время пандемии было 97 тысяч официально зарегистрированных случаев заражения COVID-19, при этом скончались менее двух тысяч человек.
Напомним, в октябре еще 2019 года в преддверии первого саммита Россия-Африка пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «хочет сотрудничать» с Африкой. Он также напомнил, что Россия всегда присутствовала в Африке. «Это очень важный континент», — подчеркнул тогда Песков и добавил, что России есть что предложить африканским государствам. Весной 2020 года Россия помогала четырем странам Африки справиться с угрозой голода из-за нашествия саранчи. Отметим также, что на первом саммите «Россия — Африка» президент Владимир Путин простил африканским странам долги на $20 млрд.

По инф. Парламентской газеты

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