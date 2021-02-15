Росгвардеец сбил пенсионерку, а врачи пять часов не могли поставить ей диагноз

В Волгограде в начале февраля росгвардеец сбил 69-летнюю женщину на пешеходном переходе. И вот стали известны подробности этой истории. Оказывается, женщина была в сознании еще на протяжении нескольких часов, а врачи не смогли поставить ей правильный диагноз.

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Детали этой трагедии рассказали родственники пенсионерки порталу v1.ru .

ЧП произошло утром 5 февраля. Женщина переходила дорогу, она успела сделать только несколько шагов на пешеходном переходе, как ее сбила Lada Granta. По словам очевидцев, сотрудник Росгвардии, управлявший служебным автомобилем, не заметил пенсионерку. В правоохранительных органах сразу же сообщили, что женщина переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Сама пенсионерка оставалась в сознании до приезда «скорой», она позвонила родным, которым сообщила, что ее сбили росгвардейцы, она похвалила их, отметив, что они сами вызвали медиков.

После аварии пенсионерку госпитализировали, однако врачи не смогли сразу поставить ей правильный диагноз, отметила дочь женщины. Ее возили на КТ и рентген, ей было больно и тяжело дышать. У нее был перелом позвоночника, но ее возили туда-сюда и перекладывали с места на место. Только спустя пять часов после аварии она попала в реанимацию, где и умерла.

При этом о кончине пенсионерки родственником никто не сообщил. Сначала их отправили домой, где они находились в ожидании новостей. Не дождавшись звонка, они решили позвонить сами. По телефону им сказали, что бабушка 20 минут назад скончалась. На вопрос, почему сразу никто не сообщил родственникам, врач ответил, что «ему тяжело было звонить».

По факту аварии было возбуждено уголовное дело, поэтому получить тело погибшей можно было только после одобрения следователей. Родственникам пришлось связаться с правоохранителями, их допросили, и только после этого разрешили забрать тело. Бабушку похоронили в Иловле. Ни следователи, ни Росгвардия на связь с семьей с момента аварии не выходили.

Родные считают, что виновные должны понести наказание, ведь бабушка прошла половину дороги, водитель должен был ее увидеть, даже если она вышла на красный свет светофора. Близкие погибшей уверены, что у водителя было превышение скорости, однако они не думают, что сбивший пенсионерку росгвардеец понесет наказание.

Расследование уголовного дела официально еще продолжается.

По инф. rosbalt.ru

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