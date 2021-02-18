Родители спустя десять лет вернули приемных детей в детдом

Иногда бывает так, что дети, которые берут в детдома и дают им билет в счастливую жизнь, приемным родителям оказываются не нужны. Не сживаются вместе, не могут найти точки соприкосновения. Именно так случилось в одной семье из Петербурга. У малышей было все - кроме любви и внимания мамы и папы.

Петербуржцы усыновили двоих детей из детских домов, однако в течение десяти лет им так и не удалось наладить отношения.

Семья сначала жила в Петербурге, затем переехала за границу, где у них во владении был дом. Супруги утверждают, что создали все необходимые условия для приемных детей — отдельные комнаты, няня, обучение в частной закрытой школе, спортивный зал и бассейн, дорогие подарки.

Все это не помогло найти общий язык, и было принято решение отменить усыновление. Во время судебного разбирательства детям провели психиатрическую экспертизу и выявили признаки ранней психологической травмы. Также выяснилось, что приемные родители с ними не общались, игнорировали их мнения и интересы.

«Экспертиза установила, что несовершеннолетние дети не получали заботу и ласку, внимание и общение от приемных родителей. Судом в интересах детей было принято решение вернуть их на попечение органам опеки и попечительства местной администрации, а бывшим приемным родителям выплачивать алименты до совершеннолетия детей», — сообщили в управлении судебных приставов.

Крупную сумму взыскали с родителей, отменивших усыновление двоих детей. Как сообщили в петербургском управлении Федеральной службы судебных приставов, супруги в течение длительного времени не выплачивали алименты, назначенные судом.

Ни муж, ни жена долгое время не платили суммы, установленные судом — 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Однако они не были согласны на это. В итоге с приемных родителей взыскали задолженность в размере 555 тыс. рублей.

Усыновление - это очень серьезный шаг, решившись на который, нужно подумать не раз, все взвесить, представить самые разные варианты развития ситуации, и только в случае готовности на все говорить "да". А необдуманные поступки, совершенные на волне эмоций, порой могут попросту привести к трагедии. В первую очередь, для самих детей. Ведь когда тебя возвращают в детдом - это еще больнее, чем когда тебя бросают первый раз. Вера в людей снижается до нуля и непонятно, к чему в итоге все придет...

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По инф. rosbalt.ru

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