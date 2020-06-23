Рисунок Виктора Гюго продан во Франции за 37 тысяч евро

Рисунок Виктора Гюго под названием «Поднимающийся воздушный шар» продан во Франции за 37,5 тысячи евро.

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Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's.

Рисунок пером выполнен с высокой точки, с которой видна панорама города. Об этой работе до сих пор ничего не было известно, однако эксперты сумели установить его принадлежность Гюго, несмотря на отсутствие подписи.

Теперь изображение будет внесено в официальный перечень графических работ писателя. Ожидалось, что цена продажи графической работы размером 13 на 11,3 см не превысит €18 тысяч.

Произведение напоминает о франко-прусской войне 1870-1871 годов, когда Париж был осажден. Воздушные шары широко использовались армией Франции для наблюдения, сигнализации, перевозки донесений, почты и прессы.

Шар, который нарисовал Гюго, был почтовым и носил название в честь самого писателя. Шар стартовал из сада Тюильри, где расположен Лувр. По историческим свидетельствам, стратостат поднялся под крики собравшейся публики «Да здравствует Французская республика».

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По инф. portal-kultura.ru

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