Рисунок Виктора Гюго продан во Франции за 37 тысяч евро

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Рисунок пером выполнен с высокой точки, с которой видна панорама города. Об этой работе до сих пор ничего не было известно, однако эксперты сумели установить его принадлежность Гюго, несмотря на отсутствие подписи.
Теперь изображение будет внесено в официальный перечень графических работ писателя. Ожидалось, что цена продажи графической работы размером 13 на 11,3 см не превысит €18 тысяч.
Произведение напоминает о франко-прусской войне 1870-1871 годов, когда Париж был осажден. Воздушные шары широко использовались армией Франции для наблюдения, сигнализации, перевозки донесений, почты и прессы.
Шар, который нарисовал Гюго, был почтовым и носил название в честь самого писателя. Шар стартовал из сада Тюильри, где расположен Лувр. По историческим свидетельствам, стратостат поднялся под крики собравшейся публики «Да здравствует Французская республика».
Еще о редких и ценных вещах, которые за последнее время были проданы на аукционах:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко за последние дни успел отметиться двумя громкими заявлениями. Он заявил, что «белорусы на пропустят фашизм в страну» и что в республике удалось предотвратить майдан.
Маргарите Сергеечевой пророчили великое будущее, но некогда «самая популярная девочка Советского Союза» не стала связывать свою жизнь с актёрской профессией. Как же сложилась судьба любимой многими артистки?
Сотрудники «Почты России» в Петербурге выдали два килограмма пенсии пожилой женщине, сославшись на отсутствие в кассе крупных денег. Ничем иным кроме как издевательством над бедной пенсионеркой это назвать нельзя...
Большинство женщин и не догадывается, какой зашкаливающей эротизмом семантикой пропитано мужское прозвище «зая». Предлагаем разобраться, какие же качества приписываются прытким «зайчикам» и откуда у этого прозвища «уши растут».
В своем Инстаграме Елена Малышева сообщила, что её мать, перенёсшая коронавирусную пневмонию, поправилась и находится дома. Телеведущая отметила, что её родительница, которая также является врачом, пролежала в больнице больше месяца.
Россияне не стали любить Родину меньше, но определенно стали проявлять это чувство по-другому, не так, как их призывают из Кремля. Об этом свидетельствуют результаты недавнего соцопроса, опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Актёр Михаил Ефремов прошел психиатрическую экспертизу после ДТП на Смоленской площади в Москве, которое унесло жизнь человека. В правоохранительных органах заявили журналистам, что Ефремов признан вменяемым и должен отвечать за свои действия по всей строгости закона.
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