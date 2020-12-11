Результат за 18 минут: «Вектор» создал экспресс-тест на коронавирус

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Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, разработчик вакцины от ковида «ЭпиВакКорона», создал экспресс-тест на коронавирус.
«Был разработан спектр экспресс-тестов, для выявления специфических иммуноглобулинов G к коронавирусу методом ИФА за принципиально более сжатый срок для самого проведения исследования, требуется всего 18 минут для проведения скрининга», — сказал гендиректор организации Ринат Максютов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Каким методом экспресс-тест определяет наличие коронавируса и когда новый метод диагностики будет доступен, Максютов не уточнил.
Согласно материалам Роспотребнадзора, существует несколько видов тестирования, у каждого — свои цели и назначение. Молекулярная диагностика, или ПЦР-тест, используют для выявления активной инфекции. Из носа и горла берется мазок, который показывает наличие или отсутствие РНК коронавируса в пробах. Если генетический материал вируса не нашли, значит человек им не заразился. Тест выполняется повторно через 10 дней для подтверждения результатов.
Еще один тест — на вирусные антигены — тоже может показать наличие инфекции. Он проще в применении, но не так чувствителен, как ПЦР-тест.
Анализ на антитела показывает присутствие в крови человека специфических белков IgM и IgG. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете. Насколько долго антитела класса IgG будут сохраняться в крови и защищать от повторного инфицирования, пока неизвестно.
Роспотребнадзор установил срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 — он не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. Ранее сроки получения результатов анализа на COVID-19 не были регламентированы — приходилось ждать от двух дней и более.
Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев сказал, что 30%–40% процентов тестов на коронавирус могут дать ложноотрицательные результаты. Проблема заключается не в качестве самих тестов, а в соблюдении всех правил проведения процедуры.
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Известный фразеологизм «Ни пуха, ни пера!», на который у русских издавна принято отвечать: «К черту!» имеет весьма древнее происхождение. Во фразе «ни пуха, ни пера» пух и перо метонимически уподоблялись зверю и птице, которые и были основной добычей охотника.
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Цены на говядину в России установили в нынешнем году новый рекорд, и за январь–сентябрь производственные цены на мясо крупного рогатого скота выросли на 17,5%, сообщили в Национальном союзе мясопереработчиков.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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