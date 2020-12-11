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Результат за 18 минут: «Вектор» создал экспресс-тест на коронавирус
По инф. polit.ru   
11 Декабря 2020 г.
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, разработчик вакцины от ковида «ЭпиВакКорона», создал экспресс-тест на коронавирус.

«Вектор» создал экспресс-тест на коронавирус. Он дает результат за 18 минут

«Был разработан спектр экспресс-тестов, для выявления специфических иммуноглобулинов G к коронавирусу методом ИФА за принципиально более сжатый срок для самого проведения исследования, требуется всего 18 минут для проведения скрининга», — сказал гендиректор организации Ринат Максютов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

  • Каким методом экспресс-тест определяет наличие коронавируса и когда новый метод диагностики будет доступен, Максютов не уточнил.

Согласно материалам Роспотребнадзора, существует несколько видов тестирования, у каждого — свои цели и назначение. Молекулярная диагностика, или ПЦР-тест, используют для выявления активной инфекции. Из носа и горла берется мазок, который показывает наличие или отсутствие РНК коронавируса в пробах. Если генетический материал вируса не нашли, значит человек им не заразился. Тест выполняется повторно через 10 дней для подтверждения результатов.

Еще один тест — на вирусные антигены — тоже может показать наличие инфекции. Он проще в применении, но не так чувствителен, как ПЦР-тест.

Анализ на антитела показывает присутствие в крови человека специфических белков IgM и IgG. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете. Насколько долго антитела класса IgG будут сохраняться в крови и защищать от повторного инфицирования, пока неизвестно.

Роспотребнадзор установил срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 — он не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. Ранее сроки получения результатов анализа на COVID-19 не были регламентированы — приходилось ждать от двух дней и более.

  • Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев сказал, что 30%–40% процентов тестов на коронавирус могут дать ложноотрицательные результаты. Проблема заключается не в качестве самих тестов, а в соблюдении всех правил проведения процедуры.
  • Коронавирусная хроника на нашем портале для пожилых - по ссылке.

Polit.ru

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