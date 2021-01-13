Редкие иллюстрации XVI века к «Божественной комедии» теперь доступны онлайн

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Галерея Уффици к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери оцифровала и выложила в открытый доступ серию иллюстраций к «Божественной комедии», выполненную художником Федерико Цуккари (1540/1541–1609).
По мнению специалистов, работы Цуккари стали одними из самых важных иллюстраций поэмы Данте, тем не менее до сих пор они были малодоступны. Лишь часть из 88 рисунков выставлялась публично, и такие выставки случались только дважды: в 1865 и 1993 годах.
Сейчас Федерико Цуккари наиболее известен тем, что завершил работу над фресками в Санта-Мария-дель-Фьоре, начатую Джорджо Вазари. Однако он был плодовитым живописцем, и его работы при жизни пользовались спросом у европейских монархов. Покровителями художника были несколько римских пап, шотландская королева Мария Стюарт и король Испании Филипп II. При дворе Филиппа в 1586 году, работая над фресками в Эскориале, Федерико Цуккари начал серию иллюстраций к «Божественной комедии» и завершил ее спустя два года.
В галерею Уффици эти работы попали в 1738 году в дар от Анны Марии Луизы Медичи, вдовы курфюрста Пфальца, проживавшего в конце жизни во Флоренции. Наследница огромного состояния, она передала городу многие произведения искусства, а еще более обширная коллекция досталась Флоренции по завещанию после смерти Анны Марии Луизы. Единственным условием, которое она выдвинула, было то, что произведения навсегда останутся во Флоренции.
Сейчас листы с работами Федерико Цуккари стали очень хрупкими. Они хранятся в Уффици в особых условиях, при контролируемой температуре и влажности, защищенные от воздействия света. Доставать их разрешается только раз в пять лет. Это делает их почти недоступными как для ученых, так и для общественности, поэтому сотрудники галереи решили оцифровать их целиком, чтобы работы можно было изучать, не подвергая их риску.
Виртуальная выставка, созданная музеем, носит название «Вновь увидеть светила» (A riveder le stelle). Она состоит из трех разделов — «Ад», «Чистилище» и «Рай» — и сопровождается пояснительными текстами, которые написала Донателла Фратини (Donatella Fratini), куратор отдела рисунков XVI–XVIII веков. Пока доступна только итальянская версия выставки, готовится ее аналог на английском языке.
«До сих пор эти прекрасные рисунки были доступны немногим ученым и представлены публике только дважды и только частично, — комментирует директор галереи Уффици Эйке Шмидт. — Теперь они опубликованы полностью и с дидактико-научным комментарием на сайте Уффици, где отныне они будут доступны бесплатно. Для галереи настоящая гордость — открыть семисотлетие со дня смерти великого поэта, сделав эту необыкновенную коллекцию графики доступной для всех. Драгоценный материал не только для тех, кто занимается исследованиями, но и для тех, кто увлечен творчеством Данте, заинтересован в том, чтобы вникнуть в него, чтобы следовать, как говорит Алигьери, добродетели и знаниям».
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