Ребенку сломали позвоночник за отказ снять брекеты. Слов нет!

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после сообщений об избиении подростками 12-летнего школьника. Поводом для расправы стал отказ снять брекеты.

Из материалов проверки следует, что группа из шести подростков встретила жертву на улице, в районе дома № 111 по улице Широкой. Там нападавшие завели мальчика в гаражи и потребовали снять пластину для выравнивания зубов. Получив отказ, стали избивать его кулаками и ногами.

Позже, помимо других травм, медики диагностировали у школьника перелом позвоночника в трех местах. До дома же ему помогли добраться прохожие. Следователи должны будут установить все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Травля (т.н. "буллинг") детей в школе и на улице - явление сейчас нередкое и очень важно не допускать подобных инцидентов. Если учитель видит, что над ребенком издеваются, то надо сказать об этом родителям. И может лучше перевести внука или внучку в другую школу, чем ждать, когда произойдет что-то нехорошее в этой.

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