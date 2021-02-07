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Разлив топлива в Норильске аукнется «Норникелю» еще не раз
По инф. rosbalt.ru   
07 Февраля 2021 г.
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Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о дополнительных претензиях к «Норникелю» по возмещению вреда объектам природы, которые находятся в ведении региона.

Разлив топлива в Норильске аукнется «Норникелю» еще не раз

Ранее Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу «Норникель») 146 млрд 177 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде разливом топлива в мае прошлого года. По объему взыскания это беспрецедентное решение в РФ. Почти вся сумма — 145,492 млрд рублей — пойдет в федеральный бюджет, остальное — в бюджет Норильска. Деньги планируется потратить на «целевые программы», однако что это за программы — пока неизвестно.

Глава региона в пятницу в соцсети назвал решение суда «ожидаемым и справедливым». Он также раскритиковал «Норникель» за затягивание процесса, отсутствие извинений и добровольного возмещения ущерба. «А ведь когда-то она была символом государственного подхода к экономике и заботы о благе людей», — посетовал Усс.

«После этого решения нами будут заявлены дополнительные претензии. Речь о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края», — добавил губернатор, констатировав, что на восстановление экосистемы потребуются годы.

Напомним, что 29 мая прошлого года на территории ТЭЦ-3 структуры «Норникеля» из-за проседания фундамента разгерметизировался резервуар с соляркой, и наружу вылилось около 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

Росрыболовство оценивает ущерб биоресурсам от разлива нефтепродуктов в Норильске в 3,5 млрд рублей. По информации ведомства, на восстановление озера Пясино потребуется 18 лет.

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По инф. rosbalt.ru

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