Разлив топлива в Норильске аукнется «Норникелю» еще не раз

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Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о дополнительных претензиях к «Норникелю» по возмещению вреда объектам природы, которые находятся в ведении региона.
Ранее Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу «Норникель») 146 млрд 177 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде разливом топлива в мае прошлого года. По объему взыскания это беспрецедентное решение в РФ. Почти вся сумма — 145,492 млрд рублей — пойдет в федеральный бюджет, остальное — в бюджет Норильска. Деньги планируется потратить на «целевые программы», однако что это за программы — пока неизвестно.
Глава региона в пятницу в соцсети назвал решение суда «ожидаемым и справедливым». Он также раскритиковал «Норникель» за затягивание процесса, отсутствие извинений и добровольного возмещения ущерба. «А ведь когда-то она была символом государственного подхода к экономике и заботы о благе людей», — посетовал Усс.
«После этого решения нами будут заявлены дополнительные претензии. Речь о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края», — добавил губернатор, констатировав, что на восстановление экосистемы потребуются годы.
Напомним, что 29 мая прошлого года на территории ТЭЦ-3 структуры «Норникеля» из-за проседания фундамента разгерметизировался резервуар с соляркой, и наружу вылилось около 21 тыс. тонн нефтепродуктов.
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