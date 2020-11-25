Экологическая авария в Норильске: для возвращения рыбы нужны три завода и 18 лет

После разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске погибла вся рыба в местных водоемах. Чтобы восстановить ее запасы, понадобится три завода и 18 лет.

Об этом сказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов за заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации 24 ноября.

«После аварии в Норильске при исследовании Пясинского бассейна и озера Пясино в рыбе было обнаружено содержание нефтепродуктов, в связи с чем она стала непригодна к употреблению. По оценкам Росрыболовства, для компенсации ущерба необходимо будет выпустить порядка девяти тысяч тонн мальков. Для этого потребуется строительство трёх заводов. При полной загрузке заводов восстановление полного запаса рыбы возможно в течение 18 лет», — рассказал он.

Это повлияет и на промышленное освоение природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, отметил он. Сенатор напомнил, что в сентябре был утверждён порядок возмещения убытков коренным малочисленным народам.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал на заседании, что для недопущения новых технологических аварий понадобится в том числе наладить комплексную систему мониторинга окружающей среды, концепция которой разработана и утверждена Правительством.

Система, по его словам, нужна, чтобы прогнозировать природные явления и минимизировать их влияние и, таким образом, снизить угрозы для жизнедеятельности человека — вовремя проводить ремонты, использовать новые технические решения при строительстве новой инфраструктуры и предприятий.

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По инф. Парламентской газеты

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