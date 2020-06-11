ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Врач больницы уволилась после 34 лет стажа: рисковать жизнью больше не хочется
2020-05-13-01-36-28
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
«Снимаюсь, только если Музу тоже берёте»: беззаветная любовь Георгия Юматова и Музы Крепкогорской
2020-05-16-14-38-38
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
«Квартирный скандал» в семье Федосеевой-Шукшиной набирает обороты
2020-05-16-13-49-06
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

На главу Норильска завели уголовное дело после разлива топлива
По инф. Российской газеты   
11 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело по факту халатности. Градоначальник вовремя не принял должных мер после разлива топлива на местной ТЭЦ 29 мая.

На главу Норильска завели уголовное дело после разлива топлива

В частности, он не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды и не спрогнозировал развитие ЧС.

«Халатность выразилась в неисполнении своих должностных обязанностей. Ахметчину предъявлено обвинение», — говорят в СК.

Ранее уголовные дела были возбуждены на руководство ТЭЦ. Так, Павел Смирнов, директор ТЭЦ-3, отправлен под стражу на два месяца, до 21 июля. Об этом говорится в решении суда.

На прошлой неделе обвинения в нарушении природоохранных правил предъявили начальнику цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину. Также были задержаны зам Смирнова Юрий Кузнецов и главный инженер электростанции Алексей Степанов.

По данным Следственного комитета, 29 мая на промышленной площадке ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, дочка «Норникеля») произошёл разлив примерно 20 тысяч тонн дизельного топлива. Нефтепродукты быстро проникли в почву и ближайшие водоёмы — реку Амбарная, которая обеспечивает водой один из районов города, а также озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море. А значит, под угрозой уже экосистема Ледовитого океана и всей Арктической зоны.

3 июня президент Владимир Путин по предложению главы МЧС Евгения Зиничева глава государства объявил об установлении в Норильске чрезвычайной ситуации федерального уровня.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 