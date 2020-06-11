На главу Норильска завели уголовное дело после разлива топлива

В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело по факту халатности. Градоначальник вовремя не принял должных мер после разлива топлива на местной ТЭЦ 29 мая.

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В частности, он не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды и не спрогнозировал развитие ЧС.

«Халатность выразилась в неисполнении своих должностных обязанностей. Ахметчину предъявлено обвинение», — говорят в СК.

Ранее уголовные дела были возбуждены на руководство ТЭЦ. Так, Павел Смирнов, директор ТЭЦ-3, отправлен под стражу на два месяца, до 21 июля. Об этом говорится в решении суда.

На прошлой неделе обвинения в нарушении природоохранных правил предъявили начальнику цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину. Также были задержаны зам Смирнова Юрий Кузнецов и главный инженер электростанции Алексей Степанов.

По данным Следственного комитета, 29 мая на промышленной площадке ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, дочка «Норникеля») произошёл разлив примерно 20 тысяч тонн дизельного топлива. Нефтепродукты быстро проникли в почву и ближайшие водоёмы — реку Амбарная, которая обеспечивает водой один из районов города, а также озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море. А значит, под угрозой уже экосистема Ледовитого океана и всей Арктической зоны.

3 июня президент Владимир Путин по предложению главы МЧС Евгения Зиничева глава государства объявил об установлении в Норильске чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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