Работник Букингемского дворца признался в краже вещей, принадлежащих королеве

Служащий Букингемского дворца похитил ценные вещи, принадлежащие британской королеве Елизавете II. В период с 11 ноября 2019 года по 7 августа 2020-го некий Адамо Канто совершил кражу 77 предметов.

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Интересно, что ряд из них он успел продать на торгах интернет-аукциона eBay, заработав 7 тысяч фунтов стерлингов. Среди похищенных вещей - официальный портрет принца Уильяма и Кейт Миддлтон с их автографами, фото принца Гарри, альбом со снимками, сделанными во время королевского банкета в честь визита президента США Дональда Трампа.

Известно, что 37-летний Канто проработал в Букингемском дворце пять лет. Признательные показания он дал в ходе судебного разбирательства, которое 30 ноября состоялось в Лондоне. Сейчас его отпустили под залог, но мужчине грозит тюрьма. Приговор по этому делу будет вынесен Королевским судом Саутуарка.

По инф. «Российской газеты»

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