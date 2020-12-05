Работник Букингемского дворца признался в краже вещей, принадлежащих королеве

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Интересно, что ряд из них он успел продать на торгах интернет-аукциона eBay, заработав 7 тысяч фунтов стерлингов. Среди похищенных вещей - официальный портрет принца Уильяма и Кейт Миддлтон с их автографами, фото принца Гарри, альбом со снимками, сделанными во время королевского банкета в честь визита президента США Дональда Трампа.
Известно, что 37-летний Канто проработал в Букингемском дворце пять лет. Признательные показания он дал в ходе судебного разбирательства, которое 30 ноября состоялось в Лондоне. Сейчас его отпустили под залог, но мужчине грозит тюрьма. Приговор по этому делу будет вынесен Королевским судом Саутуарка.
Рейтинг самых продаваемых в интернете за последние 10 лет книг возглавили труды психологов и коучей. Лидер среди художественных произведений роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» лишь на четвертом месте.
Чуть больше полувека назад в США был принят закон о чистоте воздуха. Последствия оказались самыми благожелательными: удалось спасти примерно 1,5 млрд птиц. Это примерно пятая часть всех птиц, живущих в Америке сейчас.
Национальный совет Швейцарии рассмотрит на следующей неделе законопроект о запрете телесных наказаний в семье. В судебной интерпретации от 1978 года пощечины находятся под запретом в той степени, пока карательные действия не превышают «меру, допускаемую обществом».
Зима постучалась к нам в двери и принесла новые подарки от культурного Интернета. Сегодня вы взглянете на «сокровища» Нижегородской библиотеки, услышите историю Тульского кремля и познакомитесь с творчеством лучших отечественных художниц прошлого.
Более 100 новых или актуализированных слов и значений, возникших с начала пандемии COVID-19, собрали и проанализировали филологи челябинского госуниверситета. Особое внимание они уделили новым пословицам и анекдотам, а итогом этой работы стала публикация в научном журнале.
Звезда советского и российского кинематографа Владимир Стеклов является многодетным отцом - у него три дочери от трёх браков. В недавнем интервью 72-летний актёр признался, что не планировал в третий раз становиться отцом.
Алтайская пенсионерка Светлана, которая ведет свой канал «Живет село» на Яндекс Дзен, очень интересно написала об устоявшихся стереотипах о деревне, за которые должны «благодарить» наш любимый кинематограф.
Рамиль Шамсутдинов, который год назад застрелил восьмерых сослуживцев, на заседании военного суда в Чите выразил уверенность в том, что не пошел бы на убийство, если бы не пытка долгим отсутствием сна.
Одной из главных новостей последних дней стало сообщение о том, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс потерял свой высокий пост, который он занимал последние 12 лет. Эта фигура давно известна нашей стране, и она, скажем прямо, не очень народом любима, особенно представителями старшего поколения. С именем Чубайса связывают работу команды реформаторов с радикальными и болезненными для людей преобразованиями, проведенную приватизацию, которая развальным катком прошла на нашей промышленности и т.д. В связи с уходом с должности столь яркого игрока политико-экономической арены России выдвигаются разные версии.
Итальянцы больше всех выступают за то, чтобы через пять лет покинуть ЕС, если увидят, что Brexit приносит пользу Великобритании. При этом 45 процентов граждан либо согласны с этой идеей, либо решительно поддерживают ее.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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