Путин запретил высаживать из транспорта детишек-безбилетников

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Президент Владимир Путин подписал закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд. В частности, он запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.
Ранее Государственная дума в третьем чтении приняла данный закон. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев отметил, что жалобы на то, что школьников без билета выгоняли на мороз, поступали в течение последних лет, в связи с чем назрело данное решение.
В то же время депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин полагает, что в таком случае было бы логично разрешить детям и подросткам пользоваться общественным транспортом бесплатно.
Напомним, за последние пару лет в регионах произошло несколько резонансных случаев, когда кондукторы зимой высаживали детей из общественного транспорта, если у ребенка не хватало денег на проезд. Так, в конце 2019 года в Новосибирске кондуктор вечером высадил 10-летнюю школьницу в темноте и в безлюдном месте. У девочки не оказалось с собой справки, подтверждающей, что она учится в школе. По словам матери ребенка, у девочки была с собой карта школьника, на балансе которой было около 300 рублей, но воспользоваться ею не удалось.
А вот и другие наши заголовки о таких вопиющих случаях:
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Президент Владимир Путин подписал закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд. В частности, он запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.
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