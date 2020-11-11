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Родители чеченца, умершего от пыток в колонии, отсудили компенсацию

По инф. polit.ru   
11 Ноября 2020 г.
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Ленинский районный суд в Грозном обязал ФСИН России выплатить 2 млн рублей в качестве моральной компенсации родителям Султана Исраилова, который погиб в 2015 году от пыток в челябинской колонии.

ФСИН выплатит 2 млн рублей компенсации родителям заключенного, умершего после пыток в челябинской колонии

Исраилов погиб в декабре 2015 года в исправительной колонии №2 в Челябинске за несколько дней до заседания суда, на котором должен был быть рассмотрен вопрос о его досрочном освобождении.

По версии следствия двое оперативников Александр Донцов и Владимир Малинин избили 39-летнего заключенного руками, ногами и резиновой палкой. Затем они сковали Исраилову руки за спиной, а вокруг шеи затянули петлю из шарфа и привязали его к решетке окна. Заключенного поставили на растяжку и оставили одного, в результате он стал задыхаться и умер медленной смертью.

Изначально сотрудники колонии хотели выдать смерть Исраилова за самоубийство, однако его младшему брату удалось сфотографировать тело умершего с синяками, ссадинами и кровоподтеками. После того как эти фото попали в СМИ, Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий.

В ноябре 2018 года Металлургический районный суд Челябинска приговорил Донцова к восьми годам колонии, а Малинина — к семи годам. Еще один фигурант дела, дежурный ШИЗО Владимир Зорин, покончил с собой в мае 2016 года, до вынесения приговора. Он давал показания на оперативников.

Увы, отступления от норм служебного долга и морали - не редкость в среде людей, которые работают в органах правопорядка и учреждениях ФСИН (только не нужно всех огульно обвинять!). Этому способствует сама система - силовикам нужно отчитываться о работе и показатели должны быть хорошие. Только какой ценой они достигаются? Пытками, избиениями и тому подобным. Властям нужно менять что-то в системе отбора кадров и контроля за ними, а обществу - не спускать на тормозах ни одного случая противоправного поведения силовиков. А если все-таки человек стал жертвой пыток, то надо искать справедливости в Европейском суде. Благо, при рассмотрении дела там можно претендовать на максимальную объективность.

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Polit.ru

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