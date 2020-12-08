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Путин велел подналечь на математику и информатику
По инф. polit.ru   
08 Декабря 2020 г.
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Президент РФ Владимир Путин озадачил правительство требованием улучшить методы преподавания в школах математики и информатики. Такое поручение прозвучало на конференции Сбербанка, посвященной искусственному интеллекту.

Путин велел подналечь на математику и информатику

«Поручаю правительству принять конкретные решения по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах. Привлечь к этой работе наши международные математические центры, они у нас замечательные, потенциал их очень высокий, ведущие университеты», — заявил глава государства.

Он также распорядился задействовать в этом проекте лучшие физико-математические школы и центр «Сириус». Результатом этой работы должны стать «продуманные предложения» и «практические действия».

Путин призвал в будущем применять опыт в области удаленного обучения, полученный за время пандемии.

Он также заявил, что в России появятся шесть крупных исследовательских центров в сфере IT.

Подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики — часть одноименного нацпроекта на 2019-2024 годы. Однако до сих пор в российских школах ЕГЭ по информатике сдавали на бумажных бланках. В 2021 году этот экзамен впервые начнут проводить на компьютерах. В течение года для будущих выпускников планируют провести несколько «репетиций».

Время идет вперед и всем уже понятно, что будущее - за искусственным интеллектом и цифровизацией всего и вся. Для того чтобы внуки получили в будущем востребованную профессию и стали востребованными на рынке труда, нужно увлекать их математикой и информатикой со школы.

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Polit.ru

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