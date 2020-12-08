Путин велел подналечь на математику и информатику

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
Президент РФ Владимир Путин озадачил правительство требованием улучшить методы преподавания в школах математики и информатики. Такое поручение прозвучало на конференции Сбербанка, посвященной искусственному интеллекту.
«Поручаю правительству принять конкретные решения по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах. Привлечь к этой работе наши международные математические центры, они у нас замечательные, потенциал их очень высокий, ведущие университеты», — заявил глава государства.
Он также распорядился задействовать в этом проекте лучшие физико-математические школы и центр «Сириус». Результатом этой работы должны стать «продуманные предложения» и «практические действия».
Путин призвал в будущем применять опыт в области удаленного обучения, полученный за время пандемии.
Он также заявил, что в России появятся шесть крупных исследовательских центров в сфере IT.
Подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики — часть одноименного нацпроекта на 2019-2024 годы. Однако до сих пор в российских школах ЕГЭ по информатике сдавали на бумажных бланках. В 2021 году этот экзамен впервые начнут проводить на компьютерах. В течение года для будущих выпускников планируют провести несколько «репетиций».
Время идет вперед и всем уже понятно, что будущее - за искусственным интеллектом и цифровизацией всего и вся. Для того чтобы внуки получили в будущем востребованную профессию и стали востребованными на рынке труда, нужно увлекать их математикой и информатикой со школы.
Президент РФ Владимир Путин озадачил правительство требованием улучшить методы преподавания в школах математики и информатики. Такое поручение прозвучало на конференции Сбербанка, посвященной искусственному интеллекту.
В борьбе с коронавирусом предлагается много разных мероприятий, которые находят как своих сторонников, так и противников. Лавировать в потоке информации, связанном с этой темой, сейчас очень сложно, потому что высказываемые экспертами мнения могут быть прямо противоположными. Взять вакцинацию. Есть те, кто горячо поддерживает этот метод противостояния COVID-19. Но вот и другая точка зрения, несколько спускающая с небес на землю и отрезвляющая от эйфории. Известный врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему, по его мнению, вакцинация от коронавируса в нашей стране обречена на провал.
История русской Золушки Катерины Тихомировой, которая сумела в конце концов обрести счастье, до сих пор трогает зрителя. Премьера фильма «Москва слезам не верит» состоялась в декабре 1979 года, а через год с небольшим эта картина получила «Оскара».
Обнаруженный в Англии на берегу Темзы артефакт оказался древнегреческим амулетом, содержащим молитву для защиты от чумы. Ученые считают, что артефакт был создан в римский период, когда Европу охватила Антонинова чума.
В Челябинской области активисты профсоюза горно-металлургических предприятий провели эксперимент по выживанию на МРОТ. До конца эксперимента дотянули только двое из 14 человек, остальные сошли с дистанции по состоянию здоровья.
8 декабря в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына открылась фотодокументальная выставка «Русский исход. Трагедия и величие. 1920–1922». Об экспозиции и современном восприятии событий вековой давности мы беседуем с Виктором Москвиным.
В четверг, 10 декабря, в Москве состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся российскому государственному и политическому деятелю, мэру Москвы (1992-2010 гг.) Юрию Михайловичу Лужкову.
Роспотребнадзор продлевает на год действия санитарных правил для школ и детских садов, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Минздрав России разрешил провести третий международный этап клинического исследования китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCov. Об этом сообщает пресс-служба компании «Петровакс», которая является одним из разработчиков препарата.
Как собираетесь жить после того, как выйдете на пенсию? Выяснилось, что каждый пятый предпенсионер продолжит работать, а еще 70 — не исключают такого развития событий. И только семь процентов россиян не планируют это делать.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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