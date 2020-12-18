ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Путин пообещал выплатить по 5 тысяч рублей к Новому году семьям с детьми до семи лет
По инф. polit.ru   
18 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции пообещал выплатить по 5 тысяч рублей к Новому году семьям, которые воспитывают детей до семи лет.

Путин пообещал выплатить по 5 тысяч рублей к Новому году семьям с детьми до семи лет

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Выплата полагается на каждого ребенка до семи лет включительно. К какому времени выплатят деньги, президент не уточнил.

С 2022 года в России будет применяться новый порядок выплаты пособий по материнству и больничный, теперь их будут перечислять гражданам напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя.

Ежемесячные выплаты для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человек были предусмотрены и раньше. Выплата на ребенка от рождения до трех лет эквивалентна прожиточному минимуму, установленному для детей в конкретном регионе.

В мае 2020 года Путин предложил расширить право ежемесячные выплаты на детей семьям с доходом ниже прожиточного минимума.

Теперь они полагаются на детей от трех до семи лет, причем задним числом — с 1 января 2020 года. В июне такие семьи должны были разово получить все деньги за первое полугодие, около 33 тыс. рублей на одного ребенка. Размер этой выплаты пока составляет половину регионального прожиточного минимума, в среднем по стране это около 5,5 тыс. рублей.

  • Президент России Владимир Путин дал 17 декабря традиционную большую пресс-конференцию. Глава государства рассказал о своем видении ситуации с отравлением Навального, о коронавирусе, о борьбе с бедностью. Также Путин затронул тему мусорной реформы, а положения дел на Украине и в Армении, анонсировал новые выплаты семьям с детьми, а главное - высказался о том, останется ли у власти.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 