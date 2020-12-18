Путин пообещал выплатить по 5 тысяч рублей к Новому году семьям с детьми до семи лет

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции пообещал выплатить по 5 тысяч рублей к Новому году семьям, которые воспитывают детей до семи лет.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Выплата полагается на каждого ребенка до семи лет включительно. К какому времени выплатят деньги, президент не уточнил.

С 2022 года в России будет применяться новый порядок выплаты пособий по материнству и больничный, теперь их будут перечислять гражданам напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя.

Ежемесячные выплаты для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человек были предусмотрены и раньше. Выплата на ребенка от рождения до трех лет эквивалентна прожиточному минимуму, установленному для детей в конкретном регионе.

В мае 2020 года Путин предложил расширить право ежемесячные выплаты на детей семьям с доходом ниже прожиточного минимума.

Теперь они полагаются на детей от трех до семи лет, причем задним числом — с 1 января 2020 года. В июне такие семьи должны были разово получить все деньги за первое полугодие, около 33 тыс. рублей на одного ребенка. Размер этой выплаты пока составляет половину регионального прожиточного минимума, в среднем по стране это около 5,5 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин дал 17 декабря традиционную большую пресс-конференцию. Глава государства рассказал о своем видении ситуации с отравлением Навального, о коронавирусе, о борьбе с бедностью. Также Путин затронул тему мусорной реформы, а положения дел на Украине и в Армении, анонсировал новые выплаты семьям с детьми, а главное - высказался о том, останется ли у власти.

Polit.ru

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