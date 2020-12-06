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Путин поддержал идею бесплатного второго образования для инвалидов

По инф. Российской газеты   
06 Декабря 2020 г.
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Президент РФ Владимир Путин поручил проработать инициативу о бесплатном втором образовании для инвалидов. В поддержку этой идеи он выступил на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья.

Путин поддержал идею бесплатного второго образования для инвалидов

С предложением на эту тему выступил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Мы просим поддержать идею, согласно которой люди, которые получили инвалидность после окончания вуза или колледжа и не могут работать по специальности, получили бы право на второе профессиональное образование за счет бюджетных средств», — сказал представитель КПРФ. Смолин добавил, что профильные министерства не возражают.

«Что касается второго образования за счет бюджета — это вполне обоснованно», — сказал Путин. Он добавил, что людей с ограничениями по здоровью необходимо включать в трудовую деятельность. Президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой оформить эту инициативу и проработать в правительстве.

Как еще пытаются облегчить жизнь людям с инвалидностью

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