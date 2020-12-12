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Производство вакцины «Спутник V»: трудностей — пруд пруди!

По инф. polit.ru   
12 Декабря 2020 г.
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В России производители вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» столкнулись со сложностями из-за нехватки необходимого оборудование, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с процессом создания препарата, а также на источники в компаниях, которые участвуют в производстве.

WSJ рассказал о сложностях производства вакцины «Спутник V»

Источники утверждают, что компании испытывают проблемы с получением «всего — от крышек для сосудов до биореакторов, в которых выращиваются и ферментируются компоненты вакцины».

Из-за этого сосуды пришлось заказывать из Германии, крышки для них — из Китая, фильтры — из Японии. Кроме того, сейчас сложно получить биореакторы — листы ожидания поставщиков из Германии, Италии и США расписаны на год вперед, пишет издание.

Один из источников WST говорит, что вторую дозу вакцины оказалось сложнее производить, чему первую — «в ней используется другой компонент, требующий больше времени нахождения в биореакторе».

«Спутник V» выпускают «Генериум» и «Биннофарм», к ним планирует присоединиться Biocad.

  • Первую в России и в мире вакцину от коронавирусной инфекции зарегистрировал российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи. 11 августа об этом также объявил президент Путин. Разработка получила название «Спутник V».
  • Эксперты утверждают, что иммунитет к ковиду после прививки «Спутником V» вырабатывается на 42-й день (21 день после первого укола и еще 21 день — после второго). Человек мог заболеть, к примеру, на второй день после прививки, потому что вакцине еще не успела подействовать.
  • Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация не защищает человека от проникновения вирусов, включая и новый COVID-19. Но прививка предотвращает тяжелую форму заболевания и возможный летальный исход. Попова пояснила, что вакцина — «не скафандр, не изоляция от внешнего мира», от встречи с вирусом она не защитит. Но поможет перенести заболевание без осложнений и защитит от смерти.

Polit.ru

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