Производство вакцины «Спутник V»: трудностей — пруд пруди!

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
В России производители вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» столкнулись со сложностями из-за нехватки необходимого оборудование, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с процессом создания препарата, а также на источники в компаниях, которые участвуют в производстве.
Источники утверждают, что компании испытывают проблемы с получением «всего — от крышек для сосудов до биореакторов, в которых выращиваются и ферментируются компоненты вакцины».
Из-за этого сосуды пришлось заказывать из Германии, крышки для них — из Китая, фильтры — из Японии. Кроме того, сейчас сложно получить биореакторы — листы ожидания поставщиков из Германии, Италии и США расписаны на год вперед, пишет издание.
Один из источников WST говорит, что вторую дозу вакцины оказалось сложнее производить, чему первую — «в ней используется другой компонент, требующий больше времени нахождения в биореакторе».
«Спутник V» выпускают «Генериум» и «Биннофарм», к ним планирует присоединиться Biocad.
Первую в России и в мире вакцину от коронавирусной инфекции зарегистрировал российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи. 11 августа об этом также объявил президент Путин. Разработка получила название «Спутник V».
Эксперты утверждают, что иммунитет к ковиду после прививки «Спутником V» вырабатывается на 42-й день (21 день после первого укола и еще 21 день — после второго). Человек мог заболеть, к примеру, на второй день после прививки, потому что вакцине еще не успела подействовать.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация не защищает человека от проникновения вирусов, включая и новый COVID-19. Но прививка предотвращает тяжелую форму заболевания и возможный летальный исход. Попова пояснила, что вакцина — «не скафандр, не изоляция от внешнего мира», от встречи с вирусом она не защитит. Но поможет перенести заболевание без осложнений и защитит от смерти.
В России производители вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» столкнулись со сложностями из-за нехватки необходимого оборудование, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с процессом создания препарата, а также на источники в компаниях, которые участвуют в производстве.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство займется «весьма оперативным» регулированием цен на продукты питания. Это связано с недавним выступлением Владимира Путина, который обратил внимание на то, что стоимость товаров сильно изменяется.
И вновь мы отправляемся в путь по заснеженным тропинкам культурного Интернета. Сегодня мы услышим легендарную оперу «Хованщина», посетим «Маскарад» Михаила Лермонтова и узнаем кое-что о «Другом Тургеневе».
Присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт исполняющей обязанности главврача роддома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного.
Анастасия Волочкова решила продолжить карьеру певицы. Настя считает: в шоубизнесе она может достичь не меньших успехов, чем в балете. Поэтому недавно звезда записала новую песню, на которую решила снять клип.
В Петербурге молодой человек лишился части носа. Инцидент произошел в центре города. (Шутки с животными никогда до добра не доводят, а особенно, в нетрезвом виде. Поэтому, можно сказать, герой этой истории еще малой кровью отделался. - прим. МГ.)
Фотограф дикой природы Шелли Гиллиам запечатлела редкий кадр, когда взрослая большая голубая цапля поедает молодого аллигатора, проглатывая его целиком. Снимок был сделан на озере к северо-западу от Орландо.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.