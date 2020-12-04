Пытка отсутствием сна: срочник из Забайкалья объяснил, почему застрелил сослуживцев

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Рамиль Шамсутдинов, который год назад застрелил восьмерых сослуживцев, на заседании военного суда в Чите выразил уверенность в том, что не пошел бы на убийство, если бы не пытка долгим отсутствием сна.
Адвокат Равиль Тугушев спросил Шамсутдинова, как он себя чувствовал в день трагедии 25 октября прошлого года во время смены караула. Подсудимый ответил, что сильно хотел спать. Когда срочник открыл огонь и затем при задержании, по словам Шамсутдинова, «все было, как в тумане» и он по-прежнему хотел спать.
«Если бы к вам не применялась пытка в виде лишения сна, вы бы открыли огонь?», — спросил адвокат, и Шамстутдинов сказал, что нет.
На вопрос представителя обвинения о том, как бы подсудимый в похожих обстоятельствах действовал не в армии, а в обычной жизни, молодой человек ответил, что вне армии всегда старался избегать подобных столкновений.
25 октября прошлого года срочник Рамиль Шамсутдинов из автомата расстрелял сослуживцев. Он признал вину в убийстве восьми человек и ранении еще двоих. Установлено, что в части над срочником издевались. Дело рассматривает суд присяжных.
Увы, трагедии с участием молодых парней в российской армии - периодически случаются! Хотя "дедовщины" в ней стало на порядок меньше, чем во времена СССР, это неоспоримо (сказался переход на одногодичный срок службы, а также повышение доли контрактников в воиских рядах). Тем ужасней воспринимается каждая подобная история - и тем громче наша тревога за судьбу внуков... Ведь смотрите: если неуставные отношения в целом удалось серьезно снизить - значит, зло можно победить? Ввиду этого мы с волнением и следим за историей срочника Шамсутдинова, приговор которому будет выносить суд присяжных.
Рамиль Шамсутдинов, который год назад застрелил восьмерых сослуживцев, на заседании военного суда в Чите выразил уверенность в том, что не пошел бы на убийство, если бы не пытка долгим отсутствием сна.
Одной из главных новостей последних дней стало сообщение о том, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс потерял свой высокий пост, который он занимал последние 12 лет. Эта фигура давно известна нашей стране, и она, скажем прямо, не очень народом любима, особенно представителями старшего поколения. С именем Чубайса связывают работу команды реформаторов с радикальными и болезненными для людей преобразованиями, проведенную приватизацию, которая развальным катком прошла на нашей промышленности и т.д. В связи с уходом с должности столь яркого игрока политико-экономической арены России выдвигаются разные версии.
Итальянцы больше всех выступают за то, чтобы через пять лет покинуть ЕС, если увидят, что Brexit приносит пользу Великобритании. При этом 45 процентов граждан либо согласны с этой идеей, либо решительно поддерживают ее.
Приготовление салата «Оливье» станет дороже для россиян в уходящем году из-за повышения цен на продукты. Об этом предупредила доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова.
Деятельность Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано» следует расследовать. Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, за время своей работы во главе корпорации, с 2011 года, Чубайс бездействовал.
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении двух медсестер филиала детской туберкулезной больницы, которых обвиняют в жестокости к малолетним пациентам. (Как хорошо, что благодаря неравнодушным людям эта история вскрылась и стала явной. Теперь нужно, чтобы эти горе-медсестры понесли справедливое наказание. - прим. МГ.)
Ах, как мы ждали этого дня! Ни один праздник не мог сравниться с этим удивительным, сказочным днем! Само словосочетание Новый год уже заставляло быстрее биться сердце! В том, моем далеком детстве, в крошечном северном поселке, это было время оглушающе морозной, непроглядной полярной ночи. Тогда, в начале пятидесятых, не было принято заранее наряжать елку, но вот игрушки на нее мы начинали готовить задолго до Нового года. И даже вовсе не потому, что фабричных игрушек вообще было немного, а в наших краях их и вообще было не достать. Разве кто с «материка» привозил и, по возможности, делился с соседями этим сверкающим богатством…
В следующем году оплатить проезд в московском метро можно будет при помощи Face ID, то есть системы распознавания лиц. (Технологии не стоят на месте, и новый год принесет их в привычное всем нам метро. - прим. МГ.)
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.