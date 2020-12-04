Пытка отсутствием сна: срочник из Забайкалья объяснил, почему застрелил сослуживцев

Рамиль Шамсутдинов, который год назад застрелил восьмерых сослуживцев, на заседании военного суда в Чите выразил уверенность в том, что не пошел бы на убийство, если бы не пытка долгим отсутствием сна.

Адвокат Равиль Тугушев спросил Шамсутдинова, как он себя чувствовал в день трагедии 25 октября прошлого года во время смены караула. Подсудимый ответил, что сильно хотел спать. Когда срочник открыл огонь и затем при задержании, по словам Шамсутдинова, «все было, как в тумане» и он по-прежнему хотел спать.

«Если бы к вам не применялась пытка в виде лишения сна, вы бы открыли огонь?», — спросил адвокат, и Шамстутдинов сказал, что нет.

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На вопрос представителя обвинения о том, как бы подсудимый в похожих обстоятельствах действовал не в армии, а в обычной жизни, молодой человек ответил, что вне армии всегда старался избегать подобных столкновений.

25 октября прошлого года срочник Рамиль Шамсутдинов из автомата расстрелял сослуживцев. Он признал вину в убийстве восьми человек и ранении еще двоих. Установлено, что в части над срочником издевались. Дело рассматривает суд присяжных.

Увы, трагедии с участием молодых парней в российской армии - периодически случаются! Хотя "дедовщины" в ней стало на порядок меньше, чем во времена СССР, это неоспоримо (сказался переход на одногодичный срок службы, а также повышение доли контрактников в воиских рядах). Тем ужасней воспринимается каждая подобная история - и тем громче наша тревога за судьбу внуков... Ведь смотрите: если неуставные отношения в целом удалось серьезно снизить - значит, зло можно победить? Ввиду этого мы с волнением и следим за историей срочника Шамсутдинова, приговор которому будет выносить суд присяжных.

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По инф. rosbalt.ru

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