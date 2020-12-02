Срочник Шамсутдинов не стал извиняться перед вдовой убитого им лейтенанта

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Обвиняемый в убийстве восьми человек в забайкальской военной части Рамиль Шамсутдинов не стал извиняться перед вдовой расстрелянного им лейтенанта Даниила Пьянкова.
Ранее Шамсутдинов на суде рассказал, что офицер пытался засунуть его головой в унитаз, чтобы «протереть ржавчину», а также пытал депривацией сна и вместо ночного отдыха заставлял учить устав. Факты унижений и грубости со стороны Пьянкова ранее подтвердил свидетель.
Вдова лейтенанта Оксана Пьянкова на суде обратилась к обвиняемому: «Скажи, пожалуйста, неужели нельзя было слушать приказы моего мужа, добросовестно выучить устав. Зачем убил моего мужа?»
Шамсутдинов сказал, что не может ответить на этот вопрос. Ранее он извинился перед родственниками других погибших, но перед женой лейтенанта извиняться не стал. Отцу убитого Артема Никишина и матери погибшего Анатолия Куропова на вопрос о причинах убийства рядовой ответил, что они над ним издевались, а матери Евгения Графова сказал, что эта жертва была случайной — ее сын оказался на линии огня, и с Графовым у него конфликтов не было.
25 октября прошлого года Шамсутдинов из автомата АК-74М расстрелял сослуживцев, добивая раненых контрольными выстрелами. Позже он признал вину в убийстве восьми сослуживцев и ранении еще двоих. Солдат был признан вменяемым. Во время суда и следствия были получены данные о том, что над срочником издевались во время службы. Дело рассматривает суд присяжных.
Мы подробно рассказывали об этой трагедии в Забайкалье. Напомним некоторые заголовки:
Россия наращивает бюджет по обеспечению антиретровирусной терапии пациентов с ВИЧ, все нуждающиеся ее получают, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на открытии Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве.
Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев работает в библиотеке в колонии под Тверью. (Напомним, что пожилой министр был осужден по коррупционной статье (которая, судя по всему, была применена в порядке внутриэлитного сведения счетов - как это частенько принято в России). - прим. МГ.)
Из-за азартных игр люди продают ценное имущество, сходят с ума, а иногда даже ставят на кон своих ближайших родственников. В этой статье речь пойдет о четырех феерических проигрышах, которые должны вдохновить вас на то, чтобы оставаться в казино осторожными и осмотрительными.
«Общественный контроль» проверил качество пельменей, которые производят российские предприятия. Специалисты закупили в магазинах десять образцов. Оказалось, что пять из них не соответствуют обязательным требования нормативных документов.
В Русской православной церкви 7 января встретят праздник Рождества Христова при любой эпидемиологической обстановке, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Исследование швейцарских ученых показало: из-за глобального потепления деревья раньше начинают сбрасывать листву. Таким образом, изменение климата привело не к удлинению лета, а наоборот, к раннему наступлению осени.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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