Срочник Шамсутдинов не стал извиняться перед вдовой убитого им лейтенанта

Обвиняемый в убийстве восьми человек в забайкальской военной части Рамиль Шамсутдинов не стал извиняться перед вдовой расстрелянного им лейтенанта Даниила Пьянкова.

Ранее Шамсутдинов на суде рассказал, что офицер пытался засунуть его головой в унитаз, чтобы «протереть ржавчину», а также пытал депривацией сна и вместо ночного отдыха заставлял учить устав. Факты унижений и грубости со стороны Пьянкова ранее подтвердил свидетель.

Вдова лейтенанта Оксана Пьянкова на суде обратилась к обвиняемому: «Скажи, пожалуйста, неужели нельзя было слушать приказы моего мужа, добросовестно выучить устав. Зачем убил моего мужа?»

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Шамсутдинов сказал, что не может ответить на этот вопрос. Ранее он извинился перед родственниками других погибших, но перед женой лейтенанта извиняться не стал. Отцу убитого Артема Никишина и матери погибшего Анатолия Куропова на вопрос о причинах убийства рядовой ответил, что они над ним издевались, а матери Евгения Графова сказал, что эта жертва была случайной — ее сын оказался на линии огня, и с Графовым у него конфликтов не было.

25 октября прошлого года Шамсутдинов из автомата АК-74М расстрелял сослуживцев, добивая раненых контрольными выстрелами. Позже он признал вину в убийстве восьми сослуживцев и ранении еще двоих. Солдат был признан вменяемым. Во время суда и следствия были получены данные о том, что над срочником издевались во время службы. Дело рассматривает суд присяжных.

Мы подробно рассказывали об этой трагедии в Забайкалье. Напомним некоторые заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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