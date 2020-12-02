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Срочник Шамсутдинов не стал извиняться перед вдовой убитого им лейтенанта
По инф. rosbalt.ru   
02 Декабря 2020 г.
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Обвиняемый в убийстве восьми человек в забайкальской военной части Рамиль Шамсутдинов не стал извиняться перед вдовой расстрелянного им лейтенанта Даниила Пьянкова.

Срочник Шамсутдинов не стал извиняться перед вдовой убитого им лейтенанта

Ранее Шамсутдинов на суде рассказал, что офицер пытался засунуть его головой в унитаз, чтобы «протереть ржавчину», а также пытал депривацией сна и вместо ночного отдыха заставлял учить устав. Факты унижений и грубости со стороны Пьянкова ранее подтвердил свидетель.

Вдова лейтенанта Оксана Пьянкова на суде обратилась к обвиняемому: «Скажи, пожалуйста, неужели нельзя было слушать приказы моего мужа, добросовестно выучить устав. Зачем убил моего мужа?»

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Шамсутдинов сказал, что не может ответить на этот вопрос. Ранее он извинился перед родственниками других погибших, но перед женой лейтенанта извиняться не стал. Отцу убитого Артема Никишина и матери погибшего Анатолия Куропова на вопрос о причинах убийства рядовой ответил, что они над ним издевались, а матери Евгения Графова сказал, что эта жертва была случайной — ее сын оказался на линии огня, и с Графовым у него конфликтов не было.

25 октября прошлого года Шамсутдинов из автомата АК-74М расстрелял сослуживцев, добивая раненых контрольными выстрелами. Позже он признал вину в убийстве восьми сослуживцев и ранении еще двоих. Солдат был признан вменяемым. Во время суда и следствия были получены данные о том, что над срочником издевались во время службы. Дело рассматривает суд присяжных.

Мы подробно рассказывали об этой трагедии в Забайкалье. Напомним некоторые заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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