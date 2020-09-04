Приставы незаконно урезали должнику пенсию по инвалидности

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
В Петербурге приставы незаконно удерживали с должника часть доходов, в результате чего мужчина оказался за чертой бедности. (Абсолютно возмутительная и недопустимая ситуация! - прим. МГ.)
О результатах проверки сообщил аппарат уполномоченного по правам человека в городе Александра Шишлова.
Виталий И. живет на пенсию по инвалидности, которая является единственным его источником средств к существованию. Сотрудники ФССП удерживали половину положенных выплат, чтобы погасить задолженность перед банком. В результате мужчина не смог обеспечивать себя, поскольку по состоянию здоровья ограничен в передвижении, а других доходов не имеет.
«Проверка информации, изложенной в заявлении, подтвердила, что после произведенных удержаний размер дохода Виталия более чем в два раза ниже величины прожиточного минимума (величина прожиточного минимума для пенсионеров в Санкт-Петербурге составляет 9 381, 20 руб.)», — рассказали в аппарате омбудсмена.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, если оно дойдет до суда. Такое заявление ТАСС сделал один из адвокатов Борис Кожемякин.
В Ингушетии Магасский районный суд обязал МВД России выплатить 2,5 млн рублей компенсации морального вреда родным Магомеда Долиева, погибшего от пыток в Центре «Э», пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.
Аренда недвижимости в Турции является отличной альтернативой проживанию в отеле и делает отдых более комфортным. Она подходит и для путешествия с пляжным отдыхом, и для уик-энда, и для долгой командировки за границей. Profit Real Estate - фирма, которая работает на рынке турецкой недвижимости и предлагает каждому желающему помощь в аренде жилых и иных помещений в этой стране.
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