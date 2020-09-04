Приставы незаконно урезали должнику пенсию по инвалидности

В Петербурге приставы незаконно удерживали с должника часть доходов, в результате чего мужчина оказался за чертой бедности. (Абсолютно возмутительная и недопустимая ситуация! - прим. МГ.)

О результатах проверки сообщил аппарат уполномоченного по правам человека в городе Александра Шишлова.

Виталий И. живет на пенсию по инвалидности, которая является единственным его источником средств к существованию. Сотрудники ФССП удерживали половину положенных выплат, чтобы погасить задолженность перед банком. В результате мужчина не смог обеспечивать себя, поскольку по состоянию здоровья ограничен в передвижении, а других доходов не имеет.

«Проверка информации, изложенной в заявлении, подтвердила, что после произведенных удержаний размер дохода Виталия более чем в два раза ниже величины прожиточного минимума (величина прожиточного минимума для пенсионеров в Санкт-Петербурге составляет 9 381, 20 руб.)», — рассказали в аппарате омбудсмена.

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Уполномоченный обратился в ФССП и напомнил, что по закону необходимо искать баланс между интересами кредиторов и обеспечением достойного уровня жизни должников, которые живут на одну пенсию.

«В результате Полюстровское отделение судебных приставов Красногвардейского района вынесло постановление о снижении размера удержаний из пенсии Виталия с 50% до 10%», — подытожили в ведомстве.

По инф. rosbalt.ru

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