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Приамурские медики избежали наказания за заражение гепатитом десятков детей
По инф. rosbalt.ru   
23 Января 2021 г.
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Благовещенский городской суд прекратил уголовное дело о массовом заражении маленьких пациентов гепатитом С в отношении сотрудников Амурской областной детской клинической больницы в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. За несколько лет гепатитом заразили более сотни пациентов гематологического отделения больницы.

«Прокуратура не возражала»: амурских медиков не накажут за заражение 169 детей гепатитом

Как сообщили «Коммерсанту» в суде, срок привлечения к уголовной ответственности истек 31 декабря 2020 года. Защита 12 января подала ходатайство о закрытии дела, а прокуратура возражать не стала. На заседании присутствовали 25 потерпевших, и почти все выступили против.

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в уголовную коллегию Амурского областного суда.

Обвинение в халатности было предъявлено заместителю главврача по лечебной работе АОДКБ Асе Серге, а также заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии Галине Платовой и Ирине Батурской.

По версии следствия, почти 10 лет — с 2009 по 2018 годы персонал детской больницы не соблюдал предосторожности при проведении медицинских процедур, используя нестерильные перчатки и мединструментарий.

Гепатитом С в результате были заражены 169 детей. О заражении семи детей СК стало известно в 2018 году. Позднее следователям удалось установить всех потерпевших, зараженных в период с 2009 по 2018 годы.

Завершено лечение лишь 27 детей.

Неподдающийся логичному и разумному объяснению случай. Врачи проявили вопиющую халатность, не все маленькие пациенты до сих пор оправились от болезни, а с медиков все теперь как с гусей вода. Как это возможно вообще?..

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По инф. rosbalt.ru

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