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При пожаре в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек
По инф. polit.ru   
16 Декабря 2020 г.
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В селе Ишбудлино в Башкирии ночью 15 декабря произошел пожар в частном доме престарелых. Погибли 11 человек.

При пожаре в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек

Сообщение о пожаре поступило МЧС в 02:53 по местному времени. Когда спасатели приехали, они обнаружили открытый огонь по всей площади деревянного одноэтажного дома с мансардой. Площадь строения — 72 кв. метра. Открытый огонь удалось ликвидировать к 04:31, а полностью потушить пожар — к 6:00.

В происшествии выжили четыре человека. Источник передает, что спастись смог персонал пансионата, погибли только пожилые постояльцы.

В администрации Абзелиловского района сообщили, что пансионат работал легально, но не имел прав на круглосуточное размещение постояльцев. Кроме того, он мог быть перегружен, так как рассчитан на десятерых клиентов.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК).

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Polit.ru

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