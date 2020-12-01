ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
В рейтинге самых надежных автомобилей в России – на первом месте «немцы»
2020-11-02-04-01-00
Немецкие машины лидируют в рейтинге надежности, опережая японские марки.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Президент Пушкинского музея Ирина Антонова скончалась от коронавируса на 99-м году жизни
По инф. rosbalt.ru   
01 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Умерла президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Ей было 98 лет.

Президент Пушкинского музея Ирина Антонова скончалась от коронавируса на 99-м году жизни

Как стало известно, 23 ноября у Антоновой диагностировали COVID-19. Несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось — она скончалась в больнице в Коммунарке.

  • Антонова возглавляла Пушкинский музей более 52 лет — с 1961 по 2013 годы, после была назначена президентом музея. Она была лауреатом госпремии РФ, а также имеет множество других наград.

Президент РФ Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой. Путин хорошо знал Антонову и высоко ценил ее глубочайшие знания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Печальное событие», — цитирует РИА «Новости» слова Пескова. Он отметил, что Путин неоднократно бывал в Пушкинском музее, ценил ее экспертные знания. «Президент глубоко соболезнует в этой связи», — сказал Песков. И добавил, что в ближайшее время будет направлена телеграмма с соболезнованиями ее родным и близким Антоновой.

Прощание с заслуженным деятелем искусств РСФСР, президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой состоится в стенах ее родного музея.

Траурная церемония пройдет в закрытом формате из-за коронавируса. Похороны Антоновой намечены на Новодевичьем кладбище. Тело советского и российского искусствоведа предадут земле рядом с мужем и матерью

По инф. rosbalt.ru

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 