Президент Пушкинского музея Ирина Антонова скончалась от коронавируса на 99-м году жизни

Умерла президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Ей было 98 лет.

Как стало известно, 23 ноября у Антоновой диагностировали COVID-19. Несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось — она скончалась в больнице в Коммунарке.

Антонова возглавляла Пушкинский музей более 52 лет — с 1961 по 2013 годы, после была назначена президентом музея. Она была лауреатом госпремии РФ, а также имеет множество других наград.

Президент РФ Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой. Путин хорошо знал Антонову и высоко ценил ее глубочайшие знания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Печальное событие», — цитирует РИА «Новости» слова Пескова. Он отметил, что Путин неоднократно бывал в Пушкинском музее, ценил ее экспертные знания. «Президент глубоко соболезнует в этой связи», — сказал Песков. И добавил, что в ближайшее время будет направлена телеграмма с соболезнованиями ее родным и близким Антоновой.

Прощание с заслуженным деятелем искусств РСФСР, президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой состоится в стенах ее родного музея.

Траурная церемония пройдет в закрытом формате из-за коронавируса. Похороны Антоновой намечены на Новодевичьем кладбище. Тело советского и российского искусствоведа предадут земле рядом с мужем и матерью

По инф. rosbalt.ru

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