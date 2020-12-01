Президент Пушкинского музея Ирина Антонова скончалась от коронавируса на 99-м году жизни

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Умерла президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Ей было 98 лет.
Как стало известно, 23 ноября у Антоновой диагностировали COVID-19. Несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось — она скончалась в больнице в Коммунарке.
Антонова возглавляла Пушкинский музей более 52 лет — с 1961 по 2013 годы, после была назначена президентом музея. Она была лауреатом госпремии РФ, а также имеет множество других наград.
Президент РФ Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой. Путин хорошо знал Антонову и высоко ценил ее глубочайшие знания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Печальное событие», — цитирует РИА «Новости» слова Пескова. Он отметил, что Путин неоднократно бывал в Пушкинском музее, ценил ее экспертные знания. «Президент глубоко соболезнует в этой связи», — сказал Песков. И добавил, что в ближайшее время будет направлена телеграмма с соболезнованиями ее родным и близким Антоновой.
Прощание с заслуженным деятелем искусств РСФСР, президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой состоится в стенах ее родного музея.
Траурная церемония пройдет в закрытом формате из-за коронавируса. Похороны Антоновой намечены на Новодевичьем кладбище. Тело советского и российского искусствоведа предадут земле рядом с мужем и матерью
Можно ли жить без музыки? Вопрос, скорее, риторический, ведь прекрасные композиции преследуют нас на каждом шагу. Пропустить их мимо ушей почти невозможно, а с помощью вездесущего культурного Интернета и того сложнее! Давайте же вместе пройдёмся по самым интересным событиям музыкального мира и послушаем самые сочные произведения великих авторов прошлого.
Полиция Сыктывкара объявила благодарность жителю столицы Коми Сергею Мартюшеву, который спас от мошенников пожилую женщину. Мужчина заметил, что пенсионерка через банкомат пытается перевести крупную сумму неизвестным и смог предотвратить обманную сделку.
В Минске понедельник, 30 ноября, стал днем протестного шествия пожилых людей. Бабушки и дедушки, которым надоел Александр Лукашенко на посту президента Белоруссии, вновь двинулись по центру города от Красного костела.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о курьезном случае, который произошел с ней в США. Анна, сидя на лавочке со своим молодым человеком в Нью-Йорке, вдруг заметила голливудского актера Леонардо Ди Каприо.
Одно из направлений деятельности Дома народов России – привлечение молодежи для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране. Эту задачу выполняет и проведенный учреждением 27 ноября научно-практический марафон. В него вошли несколько онлайн-мероприятий: мастер-класс для молодежи «Социальное проектирование в области национальной политики Российской Федерации»; семинар для студентов «Внешние и внутренние вызовы и угрозы национальной политике Российской Федерации»; семинар-совещание «Роль Федеральных национально-культурных автономий России в реализации государственной национальной политики» и научная конференция «Роль науки в реализации государственной национальной политики Российской Федерации».
Жительница Татарстана рассказала, что экипаж ГИБДД оставил ее и двух маленьких детей в автомобиле с открытым окном. (Абсолютно возмутительная история. Неправильно здесь поступили сотрудники ГИБДД - прим. МГ)
В регионах России прошли акции против развала медицины. Указывая на проблемы в отечественном здравоохранении во время пандемии коронавируса, участники также критиковали федеральную власть за другие «антинародные» инициативы.
В Иркутской области задержана бывший министр здравоохранения Наталия Ледяева, недавно подавшая в отставку из-за скандала с контрафактными медицинскими масками. Ее подозревают в особо крупном мошенничестве.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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