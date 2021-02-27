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Предполагаемая дочь Путина дала большое интервью
По инф. polit.ru   
27 Февраля 2021 г.
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Журнал GQ взял большое интервью у предполагаемой дочери президента РФ «Луизы Роговой» (это имя девушка использует в инстаграме). Интервьюер ни разу не спросил ее напрямую о родстве с Путиным. (сразу оговоримся, что эта информация - что у Владимира Путина есть третья дочь - официально не подтверждена. - прим. МГ.)

Предполагаемая дочь Путина дала большое интервью. Ее не стали спрашивать о родстве с президентом напрямую

Автор материала начинает статью предисловием о расследовании «Проекта», в котором речь идет о предпринимательнице из Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих. «Проект» назвал дочь Кривоногих («Луизу Рогову») «феноменально похожей на президента России». Эту же девушку упоминал Навальный в фильме «Дворец для Путина. История самой большой взятки», политик называл ее «третьей дочерью президента».

Интервьюер напрямую не спрашивает героиню материала о ее родстве с Путиным, однако интересуется, как она восприняла выход фильма Навального.

«Ой… Понимаете, это такая история, которая в один момент меняет твою жизнь. Я смутно помню день, когда вышло первое расследование, потому что лежала три дня в кровати с закрытыми шторами. Я просто была в какой-то прострации три дня. Это было так… Не очень приятно. [...]

Да, совершенно обычный день, помню, что готовила запеканку, и тут мне звонит друг. И он такой: «Мне подруга скинула [видео], посмотри, я в шоке». – «В смысле в шоке?» Потом я приготовила запеканку, легла в кровать и больше не вставала», — героиня интервью о дне, когда вышло расследование «Проекта».

  • 17 февраля Луиза Розова, которую издание «Проект» называет дочерью Владимира Путина, провела первый эфир в соцсети Clubhouse. Отвечая на вопросы, она заявила, что не понимает, почему люди выходят на митинги.
  • Предполагаемая дочь президента поставила аватарку, на которой закрыто лицо. Модераторы дискуссии призывали не задавать ей вопросы, связанные с политикой, сообщает TJournal. Тем не менее, ее все-таки спросили, как она оценивает высказывание Путина о Навальном, в котором говорилось «если бы хотели убить — убили бы». В ответ хозяйка аккаунта рассказала о «золотом миллиарде» — «обществе богачей, которые, возможно, устроили всю эту канитель с коронавирусом».

«Если такие обычные люди могут это делать, то правительство [разве] не может в разумных целях... Я не скажу, что я «за», просто такое есть, и мы в этом живем».

Она добавила, что вместо того, чтобы выходить на митинги, «каждый человек может сделать жизнь лучше на своем месте в своей области».

«Луиза» заявила, что расследование «Проекта» никак не повлияло на ее жизнь. «Я чувствую себя прекрасно, можете за меня не переживать», — сказала девушка в беседе с автором материала, журналистом Андреем Захаровым.

В ноябре 2020 года интернет-издание «Проект» выпустило расследование о петербурженке Светлане Кривоногих, которую авторы материала назвали близкой подругой Путина. Журналисты выяснили, что ей принадлежат акции банка «Россия», который также связывают с окружением Путина, и владелицей горнолыжного курорта «Игора» в Ленобласти, где проходила свадьба одной из старших дочерей президента. В общей сложности активы Светланы Кривоногих оцениваются в 7,7 млрд рублей.

В январе 2021 года Луиза Розова подписалась на аккаунт Алексея Навального после того, как оппозиционер опубликовал расследование об особняке главы государства в Геленджике.

Личная жизнь Владимира Путина - это тайна под семью печатями, и никто не знает, какие все-таки личные связи  у главы государства. Мы же с вами можем только предполагать и либо верить, либо не верить.

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Polit.ru

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  • Предполагаемая дочь Путина дала большое интервью
    Журнал GQ взял большое интервью у предполагаемой дочери президента РФ «Луизы Роговой» (это имя девушка использует в инстаграме). Интервьюер ни разу не спросил ее напрямую о родстве с Путиным. (сразу оговоримся, что эта информация - что у Владимира Путина есть третья дочь - официально не подтверждена. - прим. МГ.)
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