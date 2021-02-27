Предполагаемая дочь Путина дала большое интервью

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Журнал GQ взял большое интервью у предполагаемой дочери президента РФ «Луизы Роговой» (это имя девушка использует в инстаграме). Интервьюер ни разу не спросил ее напрямую о родстве с Путиным. (сразу оговоримся, что эта информация - что у Владимира Путина есть третья дочь - официально не подтверждена. - прим. МГ.)
Автор материала начинает статью предисловием о расследовании «Проекта», в котором речь идет о предпринимательнице из Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих. «Проект» назвал дочь Кривоногих («Луизу Рогову») «феноменально похожей на президента России». Эту же девушку упоминал Навальный в фильме «Дворец для Путина. История самой большой взятки», политик называл ее «третьей дочерью президента».
Интервьюер напрямую не спрашивает героиню материала о ее родстве с Путиным, однако интересуется, как она восприняла выход фильма Навального.
«Ой… Понимаете, это такая история, которая в один момент меняет твою жизнь. Я смутно помню день, когда вышло первое расследование, потому что лежала три дня в кровати с закрытыми шторами. Я просто была в какой-то прострации три дня. Это было так… Не очень приятно. [...]
Да, совершенно обычный день, помню, что готовила запеканку, и тут мне звонит друг. И он такой: «Мне подруга скинула [видео], посмотри, я в шоке». – «В смысле в шоке?» Потом я приготовила запеканку, легла в кровать и больше не вставала», — героиня интервью о дне, когда вышло расследование «Проекта».
17 февраля Луиза Розова, которую издание «Проект» называет дочерью Владимира Путина, провела первый эфир в соцсети Clubhouse. Отвечая на вопросы, она заявила, что не понимает, почему люди выходят на митинги.
Предполагаемая дочь президента поставила аватарку, на которой закрыто лицо. Модераторы дискуссии призывали не задавать ей вопросы, связанные с политикой, сообщает TJournal. Тем не менее, ее все-таки спросили, как она оценивает высказывание Путина о Навальном, в котором говорилось «если бы хотели убить — убили бы». В ответ хозяйка аккаунта рассказала о «золотом миллиарде» — «обществе богачей, которые, возможно, устроили всю эту канитель с коронавирусом».
«Если такие обычные люди могут это делать, то правительство [разве] не может в разумных целях... Я не скажу, что я «за», просто такое есть, и мы в этом живем».
Она добавила, что вместо того, чтобы выходить на митинги, «каждый человек может сделать жизнь лучше на своем месте в своей области».
«Луиза» заявила, что расследование «Проекта» никак не повлияло на ее жизнь. «Я чувствую себя прекрасно, можете за меня не переживать», — сказала девушка в беседе с автором материала, журналистом Андреем Захаровым.
В ноябре 2020 года интернет-издание «Проект» выпустило расследование о петербурженке Светлане Кривоногих, которую авторы материала назвали близкой подругой Путина. Журналисты выяснили, что ей принадлежат акции банка «Россия», который также связывают с окружением Путина, и владелицей горнолыжного курорта «Игора» в Ленобласти, где проходила свадьба одной из старших дочерей президента. В общей сложности активы Светланы Кривоногих оцениваются в 7,7 млрд рублей.
В январе 2021 года Луиза Розова подписалась на аккаунт Алексея Навального после того, как оппозиционер опубликовал расследование об особняке главы государства в Геленджике.
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Журнал GQ взял большое интервью у предполагаемой дочери президента РФ «Луизы Роговой» (это имя девушка использует в инстаграме). Интервьюер ни разу не спросил ее напрямую о родстве с Путиным. (сразу оговоримся, что эта информация - что у Владимира Путина есть третья дочь - официально не подтверждена. - прим. МГ.)
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