В прорубь окунаться желания все меньше. Может просто ополоснемся?

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
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В Великом Новгороде в Крещенский сочельник проведут освящение воды в Волхове близ городского водозабора. Освящение водопроводной воды проводится с 2012 года.
Также в сообщении отмечается, что несмотря на пандемию коронавируса в городе пройдут Крещенские купания возле стен Кремля и близ стадиона «Электрон». За безопасностью у купелей будут следить городские оперслужбы.
В ночь на 19 января в регионе ожидается около 15 градусов ниже нуля.
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Кстати
Часть жителей России решили отказаться от традиционных крещенских купаний из-за пандемии, выяснил портал Superjob.
Как показал соцопрос, в этом году поучаствовать в купаниях планируют всего 13% россиян. Большинство респондентов — 60% — никогда не пробовали купаться в проруби на Крещение и не намерены этого делать.
При этом 5% респондентов раньше купались на Крещение, но на этот раз воздержатся, опасаясь заразиться коронавирусом. Кроме того, во многих городах массовые мероприятия пока запрещены.
Купаться или не купаться на Крещение - каждому решать самостоятельно, но в РПЦ честно сказали, что в этом году, во время пандемии, не советуют окунаться в прорубь.
«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен из-за перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь. Я лично для себя принял решение в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом», - объяснил ранее председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
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