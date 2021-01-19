В прорубь окунаться желания все меньше. Может просто ополоснемся?

В Великом Новгороде в Крещенский сочельник проведут освящение воды в Волхове близ городского водозабора. Освящение водопроводной воды проводится с 2012 года.

Также в сообщении отмечается, что несмотря на пандемию коронавируса в городе пройдут Крещенские купания возле стен Кремля и близ стадиона «Электрон». За безопасностью у купелей будут следить городские оперслужбы.

В ночь на 19 января в регионе ожидается около 15 градусов ниже нуля.

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Кстати

Часть жителей России решили отказаться от традиционных крещенских купаний из-за пандемии, выяснил портал Superjob.

Как показал соцопрос, в этом году поучаствовать в купаниях планируют всего 13% россиян. Большинство респондентов — 60% — никогда не пробовали купаться в проруби на Крещение и не намерены этого делать.

При этом 5% респондентов раньше купались на Крещение, но на этот раз воздержатся, опасаясь заразиться коронавирусом. Кроме того, во многих городах массовые мероприятия пока запрещены.

Купаться или не купаться на Крещение - каждому решать самостоятельно, но в РПЦ честно сказали, что в этом году, во время пандемии, не советуют окунаться в прорубь.

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен из-за перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь. Я лично для себя принял решение в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом», - объяснил ранее председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

По инф. rosbalt.ru

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