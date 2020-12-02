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В Поволжье полиция задержала серийного убийцу пенсионерок
По инф. polit.ru   
02 Декабря 2020 г.
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В Казани задержан подозреваемый в убийствах пожилых женщин — серия убийств прокатилась по Татарстану и регионам Поволжья в 2011-12 годах. На счету так называемого «поволжского маньяка» убийство 32 человек.

Полиция задержала предполагаемого Поволжского маньяка. Убийцу 32 человек искали с 2011 года

«Интерфакс» также со ссылкой на свои источники пишет, что задержанному 38 лет, его зовут Радик Тагиров. По данным «Реального времени», вычислить Тагирова удалось благодаря генетической экспертизе.

Журналисты KazanFirst утверждают, что Тагиров «вину признает, плачет». К настоящему моменту официального комментария правоохранителей о задержании подозреваемого в серии убийств нет.

  • Похожие по почерку убийства пожилых женщин происходили с марта 2011 по сентябрь 2012 года в Приволжском и Уральском округах. Общее число убийств по данным следствия составило 32 человека.

В 2013 году власти объявили награду в миллион рублей за помощь следствию в поимке предполагаемого преступника.

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

Polit.ru

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