Пользователи Твиттера не поняли юмора Алека Болдуина – актёр в ответ назвал их «придурками»

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
— Сегодня я отключил свою учетную запись Twitter, — написал актер.
По его словам, такой причиной стала реакция пользователей на твит с шуткой о том, что на премии «Золотой Глобус» его коллега Джиллиан Андерсон выступала на американском английском, хотя в недавнем сериале Netflix «Корона» в роли Маргарет Тэтчер отлично изобразила британское произношение.
Пользователей возмутило такое замечание. Они припомнили актеру испанский акцент его супруги, 36-летней Хиларии Болдуин. Хиларию обвинили в том, что она много лет выдавала себя за испанку, лишь имитируя акцент. Позже женщина сама призналась, что родилась в США и ее действительно зовут не Хилария, а Хилари.
Актер отметил, что Twitter — это место, которое «ищут все придурки в Соединенных Штатах и за его пределами».
— В Twitter, как и в США, сейчас не принято быть ироничным. Здесь сейчас слишком много тревоги, стресса и дискомфорта, — добавил актер.
Магаданский областной суд признал 56-летнего преподавателя физкультуры Андрея Свердлова виновным по двум уголовным статьям: совершение действий сексуального характера в отношении учениц 1-2 класса и о ненадлежащем исполнении педагогических обязанностей, соединенном с жестоким обращением.
Приближается масленичная неделя. Многие будут печь блины сами, но кто-то, не желая тратить время, предпочтет купить готовый продукт в магазине. «Общественный контроль» проверил качество замороженных блинчиков с мясом, которые представлены в петербургских магазинах.
На хостинге YouTube можно найти очень много готовящих разные блюда людей. Этому вкусному и приятному делу отдавала свое время и уважаемая бабушка Эмма. Ее, к сожалению, уже нет рядом с нами, но кулинарное творчество, выпущенное блогером в свет, живет и находит своих почитателей. Судя по числу подписчиков канала, рецептами с пошаговыми инструкциями от бабушки активно пользуются, и они востребованы на кухнях многих хозяек и хозяев во всем мире.
В Госдуме считают целесообразным внести изменения в законодательство, которые позволят снять разногласия по поводу неуёмных аппетитов негосударственных пенсионных фондов, работающих в убыток, но при этом получающих вознаграждение из денег пенсионеров.
51 год назад, 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Он запретил странам, у которых были атомные бомбы, передавать их другим территориям, а государствам, у которых не было ядерного оружия, производить его
Старшая дочь экс-президента Румынии Траяна Бэсеску Иоана приговорена к пяти годам тюремного заключения за коррупцию. (Как мы уже говорили, проблема коррупции существует во всем мире, и вот еще одно доказательство. - прим. МГ.)
Журналист «Медузы» Иван Голунов опубликовал видеозапись с хронологией своего задержания. В видео есть момент, когда оперативник Денис Коновалов подбросил наркотики. Также можно увидеть кадры, как Голунова в отделе полиции тащат по лестнице и он ударяется головой о ступеньки.
Свежие новости о политиках, которые находятся под следствием. Во-первых, пришла весточка от Алексея Навального. Выяснилось, что она находится в СИЗО № 3 «Кольчугино» во Владимире. Также стало известно, до какого срока будет находиться под стражей в СИЗО Сергей Фургал, обвиняемый в убийствах - до 8 июня. Таким образом, экс-губернатор проведет в следственном изоляторе без месяца год!
Этой весной в подмосковных лесах будет много сморчков и строчков, считает кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский. Этому способствуют скачки температуры и обильные снегопады, пришедшие в Московский региона в феврале.
В Петербурге на набережной реки Карповки появился памятник медикам, скончавшимся от COVID-19 во время пандемии. Он представляет собой небольшого старичка, об ангельской сущности которого прохожим напоминают крылья.
Суд в Костроме приговорил 26-летнего жителя города к принудительным работам сроком на 1,5 года по обвинению в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении полицейского на акции в поддержку Алексея Навального 23 января.
Поселок Цементозаводский в 18 км от Воркуты (Коми) обледенел в 50-градусный мороз настолько, что превратился в «город-призрак». Посмотрите фотографии оттуда с «апокалиптичными» интерьерами квартир и лестничных клеток, покрытыми снежно-ледовой коркой.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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