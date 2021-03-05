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Пользователи Твиттера не поняли юмора Алека Болдуина – актёр в ответ назвал их «придурками»
По инф. rosbalt.ru   
05 Марта 2021 г.
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Американский актер Алек Болдуин удалил свой аккаунт в Twitter. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Болдуин опубликовал почти 10-минутное видео, на котором объяснил причину ухода.

Пользователи Твиттера не поняли юмора Алека Болдуина – актёр в ответ назвал их «придурками»


— Сегодня я отключил свою учетную запись Twitter, — написал актер.

По его словам, такой причиной стала реакция пользователей на твит с шуткой о том, что на премии «Золотой Глобус» его коллега Джиллиан Андерсон выступала на американском английском, хотя в недавнем сериале Netflix «Корона» в роли Маргарет Тэтчер отлично изобразила британское произношение.

Пользователей возмутило такое замечание. Они припомнили актеру испанский акцент его супруги, 36-летней Хиларии Болдуин. Хиларию обвинили в том, что она много лет выдавала себя за испанку, лишь имитируя акцент. Позже женщина сама призналась, что родилась в США и ее действительно зовут не Хилария, а Хилари.

Актер отметил, что Twitter — это место, которое «ищут все придурки в Соединенных Штатах и за его пределами».

— В Twitter, как и в США, сейчас не принято быть ироничным. Здесь сейчас слишком много тревоги, стресса и дискомфорта, — добавил актер.

По инф. rosbalt.ru

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