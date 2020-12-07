Полицейские не только за преступниками гоняются, но и за... домашними кенгуру!

Полиция, местные жители и отряд пожарных несколько часов пытались поймать сбежавшего от хозяина горного кенгуру-валлару. Животное добралось до реки и упало в воду.

Несколько дорог в городе Перу (штат Иллинойс) полиция перекрыла — они опасались, что валлару попадет под машину. Экзотическое животное по кличке Уолли сбежало от владельца и просто бегало по улицам и дворам, скрываясь от пытавшихся его поймать людей.

В конце-концов Уолли оступился и упал в реку, откуда его достали проплывавшие мимо рыбаки. Кенгуру не пострадал, но теперь полиция будет проверять лицензию на содержание декоративных животных у его владельца.

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Polit.ru

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