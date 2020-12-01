Полицейские бросили мать с двумя маленькими детьми замерзать на трассе

Жительница Татарстана рассказала, что экипаж ГИБДД оставил ее и двух маленьких детей в автомобиле с открытым окном. (Абсолютно возмутительная история. Неправильно здесь поступили сотрудники ГИБДД - прим. МГ)

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Инцидент произошел накануне на трассе Казань — Альметьевск.

Автомобиль, в котором ехала семейная пара с двумя детьми — годовалым младенцем и пятилетним детсадовцем — остановили инспекторы, не назвав причины. Как рассказала женщина, они попросили у ее мужа показать документы, а затем увели в патрульный автомобиль.

«Больше часа его продержали в патрульной машине, после чего сотрудник подошел к нам и сообщил, что его забирают», — написала молодая мать в Instagram.

Она объяснила инспектору, что у нее нет водительских прав, и она с детьми не сможет добраться до города. Кроме того, женщина рассказала инспектору, что в машине сломался стеклоподъемник, и она с детьми попросту замерзнет в ожидании подмоги. На это, по словам гражданки, ей посоветовали идти на заправку и дожидаться помощи там. «То есть бросить машину на трассе с полностью открытым окном или сидеть и замерзать», — жалуется татарстанка.

Женщина попыталась попросить помощи по телефону 112, ей перезвонили из полиции, но отправить за семьей никого не смогли.

В МВД Татарстана подтвердили факт задержания водителя. Там утверждают, что он вел себя неадекватно и игнорировал требования полицейских, за что на был составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Затем мужчину отвезли в полицейский участок.

Объясняя, почему мать с детьми бросили на трассе одну, в пресс-службе МВД сказали, что «машина осталась заведенной, а ключи находились в замке зажигания».

«Девушке предложили дойти до ближайшей автозаправки, чтобы связаться с родными, также полицейские по рации сообщили ближайшему экипажу о произошедшем», — передает издание. В полиции не уточнили, как отреагировал этот экипаж.

По инф. rosbalt.ru

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