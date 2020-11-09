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Мелания Трамп может развестись с супругом, проигравшим выборы президента
По инф. rosbalt.ru   
09 Ноября 2020 г.
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Мелания Трамп может развестись с пока еще действующим президентом США Дональдом Трампом. Как пишет Daily Mail со ссылкой на бывшую помощницу семьи Омаросу Маниголт-Ньюман, первая леди задумалась о разводе после того, как огласили результаты прошедших в стране президентских выборов.

Мелания Трамп может развестись с супругом, проигравшим выборы президента


По данным СМИ, Мелания якобы ждала, когда американский лидер покинет свой пост. Маниголт-Ньюман пояснила, что она не могла уйти, пока Трамп находился у власти, потому что «он нашел бы способ ее наказать».

Ранее еще одна помощница, Стефани Волкофф, вовсе заявила, что 15 лет брака Дональда и Мелании были «сделкой», и супруги все это время спали в отдельных комнатах.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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