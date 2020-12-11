Какие самые популярные породы кошек у россиян?

Британские и сибирские кошки, а также мейн-куны стали самыми популярными у россиян в уходящем году. Интерес к этим домашним питомцам, несмотря на пандемию, у россиян увеличился.

Об этом рассказала президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

— Мы отметили, что за этот период люди стали чаще приобретать животных — это связано с тем, что люди чаще стали находиться дома, — цитирует ее слова Агентство городских новостей «Москва».

Помимо мейн-кунов, «британцев» и сибирских кошек россияне интересовались и бурманскими кошками.

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