Подопечный Николая Дроздова леопард нашел любовь

Дальневосточный леопард Байкал, подопечный известного телеведущего Николая Дроздова, отметился на фотоловушках вместе с подругой, сообщил начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков.

Фотоловушка зафиксировала животных ночью. Они гуляют по заснеженной горе.

Специалисты определили, что избранницей Байкала стала леопардесса Келли, зарегистрированная под номером Leo 8 °F. Она в свое время выжила после столкновения с автомобилем. Она сама смогла покинут место происшествия, ее долго искали, но не нашли и решили, что погибла. Но Келли поправилась и стала вновь фиксироваться фотоловушками. Ее Хранитель — французский горнолыжник и председатель координационной комиссии МОК по Играм в Сочи-2014 Жан-Клод Килли.

Байкал зарегистрирован в базе нацпарка под номером Leo 64M и известен благодаря своему Хранителю — Николаю Николаевичу Дроздову, который и выбрал для хищника имя в 2019 году.

Исследования дальневосточных леопардов показывают, что брачные игры — основная причина, по которой взрослые разнополые особи могут находиться вместе, что и фиксируется фотоловушками.

Обычно их встреча длится всего несколько дней и носит практический характер, а после короткой супружеской жизни влюбленные резко теряют друг к другу интерес. В случае успешного зачатия самка около 90 дней вынашивает потомство.

Справка

По данным последних исследований, в России отмечено 97 дальневосточных леопардов. В начале 2000-х годов их насчитывалось всего около 35. Размножаться леопарды могут в любое время года. На свет появляются 1-3 котенка, в воспитании которых самец не участвует.

Хранители леопарда — это своеобразные «крестные» редких хищников. Готовность помочь защитить уникальную природу «Земли леопарда» дает Хранителю право выбрать имя для одного из леопардов.

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