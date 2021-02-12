Под Волгоградом массово погибла рыба

Прокуратура Волгоградской области подтвердила факт массовой гибели рыбы после отравления реки Арчеда загрязняющими веществами. В пробах воды обнаружены нефтепродукты, марганец, медь и железо, содержание которых превышает предельно допустимые концентрации.
ЧП произошло во Фроловском районе Волгоградской области. Как установила лабораторная проверка, более 3800 рыб (преимущественно плотва) погибли от дефицита кислорода в воде. А он, в свою очередь, возник из-за массового и резкого поступления загрязняющих веществ органического происхождения. Они и «схватили» кислород из воды.
Установлено, что загрязняющие вещества были сброшены в воду через ливневую канализацию. Ущерб биоресурсам на сегодняшний день оценивается в четверть миллиона рублей.
Сейчас правоохранительные органы собирают материал для возможного возбуждения уголовных дел. При этом стало известно, что в ливневой канализации не было никаких средств измерения объемов сброса сточных вод и сооружений по очистке стоков. Так что теперь наверняка возникнут и к руководству города Фролово.
Прокуратура уже инициировала привлечение должностных лиц к административной ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Проверка продолжается.
Состояние окружающей среды не может не вызывать опасения. Загрязнение природы отходами, постоянно горящие леса, вырубка деревьев, выбросы предприятий, исчезновение отдельных видов растений и животных — всё это сигнализирует о том, что человеку пора остановиться и задуматься, перестать гнаться за наживой и собственным благосостоянием. Сколько времени ещё природа будет терпеть? Десятки лет или столетий?... В конечном счёте может случиться так, что наша планета станет попросту непригодной для проживания на ней и тогда человечество исчезнет. Но всё в наших руках, и хочется верить, что люди одумаются и станут относиться к миру вокруг бережнее. А пока население страны выходит на акции протеста и просит власть задуматься об экологии. Задумается ли только...?
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Под Волгоградом массово погибла рыба
Прокуратура Волгоградской области подтвердила факт массовой гибели рыбы после отравления реки Арчеда загрязняющими веществами. В пробах воды обнаружены нефтепродукты, марганец, медь и железо, содержание которых превышает предельно допустимые концентрации.
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