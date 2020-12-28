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Под Иркутском закрыли школу после отравления 112 учеников

По инф. Российской газеты   
28 Декабря 2020 г.
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Работа школы № 6 в Шелехове Иркутской области временно приостановлена после вспышки острой кишечной инфекции среди учеников. Пострадали больше ста человек. (Уж слишком большой размах приобрели эти отравления, столько детишек пострадали. Выяснить причины, конечно, нужно, чтобы подобное не повторилось... прим. МГ.)

Под Иркутском закрыли школу после отравления 112 учеников

24 декабря в районную больницу стали поступать дети с признаками острого пищевого отравления. В общей сложности недомогание выявили у более чем 100 детей и подростков с 1 по 11 классы. По данным Роспотребнадзора, пострадали 112 человек, по данным областного правительства — 117. Двое детей были госпитализированы. Остальные получают лечение амбулаторно. Их состояние оценивается как легкое и средней степени тяжести.

В рамках эпидемиологического расследования специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения на пищеблоке столовой. В их числе нарушение технологии приготовления блюд, отсутствие маркировки на пищевых продуктах, нарушены условия их хранения.

Областное СУ СК РФ возбудило по факту отравления уголовное дело.

Давайте посмотрим на ситуацию объективно: все эти случаи отравления произошло исключительно из-за халатности взрослых. Ведь, наверняка, были нарушены правила хранения или приготовления продуктов. Почему только это допустили? Вопрос риторический... а главное, что происходит такое с детьми эпизодически.

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