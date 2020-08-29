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Под Анапой выгорело 130 гектаров леса. Виноват человек!

По инф. polit.ru   
29 Августа 2020 г.
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Главной причиной обширного лесного пожара на Утрише МЧС считает неосторожное обращение с огнем. Пожар бушевал в заповеднике четыре дня, выгорело более 130 гектаров леса.

МЧС назвало человеческий фактор причиной пожаров под Анапой. Выгорело 130 гектаров леса

«В ближайшее время на территории заповедника начнут работать следователи, основная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, то есть опять человеческий фактор», — заявил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева

В Краснодарском крае с лесными пожарами боролись сразу в четырех местах: в Туапсинском районе, в Новороссийске, в районе государственного заповедника «Утриш» в Анапе, а также рядом с Геленджиком. Наиболее сложная обстановка сложилась в Анапе, между поселками Большой и Малый Утриш, там горели три гектара леса. В тушении участвовали авиация и катера. Власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации в границах Супсехского сельского округа.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об уничтожении лесных насаждений. Из района эвакуировали около тысячи отдыхающих.

Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) уже заявили, что восстановление заповедника Утриш на черноморском побережье после пожара займет не менее 100 лет.

Директор Ботанического сада вуза Татьяна Вардуни сообщила, что полное восстановление утраченного можжевельника и фисташек потребует по меньшей мере 100 лет, поскольку сгоревшие растения были именно такого возраста. Она отметила, что в ходе пожара пострадали не только деревья, но и почва на заповедной территории.

Эксперт подчеркнула, что потеря уникальных растений может нанести невосполнимый ущерб российской флоре. «Потребуются немалые средства для рекультивации территории и проведения восстановительных работ», — констатировала Татьяна Вардуни.

Polit.ru

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