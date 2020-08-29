Под Анапой выгорело 130 гектаров леса. Виноват человек!

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Главной причиной обширного лесного пожара на Утрише МЧС считает неосторожное обращение с огнем. Пожар бушевал в заповеднике четыре дня, выгорело более 130 гектаров леса.
«В ближайшее время на территории заповедника начнут работать следователи, основная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, то есть опять человеческий фактор», — заявил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева
В Краснодарском крае с лесными пожарами боролись сразу в четырех местах: в Туапсинском районе, в Новороссийске, в районе государственного заповедника «Утриш» в Анапе, а также рядом с Геленджиком. Наиболее сложная обстановка сложилась в Анапе, между поселками Большой и Малый Утриш, там горели три гектара леса. В тушении участвовали авиация и катера. Власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации в границах Супсехского сельского округа.
Полиция возбудила уголовное дело по статье об уничтожении лесных насаждений. Из района эвакуировали около тысячи отдыхающих.
Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) уже заявили, что восстановление заповедника Утриш на черноморском побережье после пожара займет не менее 100 лет.
Директор Ботанического сада вуза Татьяна Вардуни сообщила, что полное восстановление утраченного можжевельника и фисташек потребует по меньшей мере 100 лет, поскольку сгоревшие растения были именно такого возраста. Она отметила, что в ходе пожара пострадали не только деревья, но и почва на заповедной территории.
Эксперт подчеркнула, что потеря уникальных растений может нанести невосполнимый ущерб российской флоре. «Потребуются немалые средства для рекультивации территории и проведения восстановительных работ», — констатировала Татьяна Вардуни.
На днях Роза Сябитова, которая много и охотно общается с поклонниками в соцсетях, что называется, «пропала со всех радаров». Причиной стала госпитализация телеведущей, о которой она вскоре сама рассказала в Инстаграме.
В Омске заболевшую COVID-19 женщину-ветерана труда похоронили без присутствия родных, не сообщив им о смерти родственницы. (Возмутительная история. Родные не смогли проститься с близким человеком из-за безалаберности сотрудников больницы. - прим. МГ.)
Николай Цискаридзе не боится злых языков и предпочитает рубить «правду-матку», за что его и любят поклонники. Он не раз говорил, что кто-то прокладывает путь к славе потом и честным трудом, а кто-то совсем другими способами.
В Венгрии этим летом во время археологических раскопок удалось найти глиняную женскую фигурку эпохи неолит. Ее назвали «Эгерсегская Венера» и она станет главным экспонатом организованной музеем онлайн-выставки Музея региона Гёчей.
Кириллу Нагиеву пришлось с самого раннего детства терпеть излишнее внимание публики. Сейчас он уже сам обращает на себя взгляды тысяч поклонников, но всё-таки старается лишний раз не «отсвечивать» в показушных телешоу.
Оперная дива Мария Максакова публично прошла ДНК-тест, чтобы установить свое родство с вождем СССР Иосифом Сталиным. Звезда уверяет, что не претендует на наследство в качестве родственницы Сталина, а действует исключительно из желания узнать свою настоящую родословную.
В Эстонии нарушителям скоростного режима предложат вместо штрафа постоять 45 минут на обочине и успокоиться. Правительство согласовало поправки в закон о наказании за незначительное превышение скорости.
Сегодняшняя подборка интересностей культурного Интернета будет необычной, ведь мы поговорим о крайне неоднозначном и не менее значимом для нашей страны политическом деятеле – Борисе Николаевиче Ельцине. Давайте же узнаем побольше о жизни первого президента России и культурно-политических феноменах ушедшей эпохи.
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