Почти половина инфицированных Covid-19 в России болеют бессимптомно

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
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В России бессимптомно переносят коронавирус около 50% заразившихся, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, «в разные дни» таких инфицированных бывает до 60%.
Кроме того, Попова предположила, что через месяц в России может быть достигнуто минимальное число выявляемых случаев заражения коронавирусом. В то же время, по ее словам, «чуть больше 10» субъектов России пока не демонстрируют заметного снижения заболеваемости.
Как определить, не переболели ли вы коронавирусом бессимптомно? Здесь можно полагаться на такой критерий, как потеря обоняния и вкуса. Врачи говорят, что это является едва ли не самым частым симптомом COVID-19, «можно сказать его визитной карточкой». «О нем упоминают более 90 процентов больных. Иногда это является единственным признаком при бессимптомном течении заболевания. Обоняние и вкус пропадают не сразу, а на 3-4 день болезни — скорее всего во время наиболее активного размножения вируса», — пояснял ранее заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии в ГВКГ им. Бурденко Алексей Федоров.
Также глава Роспотребнадзора рассказала, что несколько отечественных вакцин от коронавируса могут начать испытывать на добровольцах уже в течение двух недель. Она подчеркнула, что до клинических испытаний в целом дойдут только те вакцины, которые будут безопасны и эффективны, но пока неизвестно, сколько их будет.
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