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Почти половина инфицированных Covid-19 в России болеют бессимптомно
По инф. rosbalt.ru   
20 Июня 2020 г.
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В России бессимптомно переносят коронавирус около 50% заразившихся, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, «в разные дни» таких инфицированных бывает до 60%.

Роспотребнадзор: Примерно половина заразившихся коронавирусом в России болеет без симптомов

Кроме того, Попова предположила, что через месяц в России может быть достигнуто минимальное число выявляемых случаев заражения коронавирусом. В то же время, по ее словам, «чуть больше 10» субъектов России пока не демонстрируют заметного снижения заболеваемости.

  • Как определить, не переболели ли вы коронавирусом бессимптомно? Здесь можно полагаться на такой критерий, как потеря обоняния и вкуса. Врачи говорят, что это является едва ли не самым частым симптомом COVID-19, «можно сказать его визитной карточкой». «О нем упоминают более 90 процентов больных. Иногда это является единственным признаком при бессимптомном течении заболевания. Обоняние и вкус пропадают не сразу, а на 3-4 день болезни — скорее всего во время наиболее активного размножения вируса», — пояснял ранее заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии в ГВКГ им. Бурденко Алексей Федоров.

Также глава Роспотребнадзора рассказала, что несколько отечественных вакцин от коронавируса могут начать испытывать на добровольцах уже в течение двух недель. Она подчеркнула, что до клинических испытаний в целом дойдут только те вакцины, которые будут безопасны и эффективны, но пока неизвестно, сколько их будет.

  • Свежие новости и советы по борьбой с коронавирусом - в нашей хронике по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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