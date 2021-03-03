Похороны чистого воздуха: К красноярскому правительству привезли гроб на колесиках

Жительница Красноярска пришла к зданию краевого правительства черный гроб на колесиках. Акция горожанки Натальи Мамедяровой символизировала похороны надежды на чистый воздух и газификацию. Дело в том, что в этом сибирском городе из рук вон плохо обстоят дела с экологией.

«Время показало, что нечего больше ждать. Время сказало, что никаких действий ускорительных не происходит. Вот видите этот черный шарик? Это черное небо, я заберу его с собой. А вот этот белый символизирует чистый воздух, я его отпущу, попрощаюсь с ним. Попрощаемся с чистым воздухом? У меня надежда упала», — сказала Мамедярова журналистам.

Ранее активистка в соцсети объяснила, что как мать троих детей ее очень волнует ситуация с режимом «черного неба» в Красноярске. «Это серьезная проблема, которую нам обещают решить из года в год. Но, как мы видим, ничего не меняется. Поэтому я решила похоронить нашу экологию и чистый воздух», — рассказала женщина.

Частью проблемы со смогом в Красноярске является отсутствие газоснабжения, что приводит к массовым выбросам продуктов горения угля в атмосферу.

«Гробик на колесах символизирует страшилку из детства, которая превратилась во взрослый ужас. Наш город с периодичной регулярностью продолжает возглавлять рейтинг самых загрязненных городов мира. А судя по плану газификации, ни о каком улучшении экологической ситуации и речи быть не может, — считает Наталья. — Единственная надежда — на ветер, который изредка дает нам возможность подышать свежим воздухом, увидеть горизонт и насладиться синим небом».

Все мы тревожимся за экологию, и если раньше города Сибири считались одними из самых чистых в России, то сейчас все ровным счетом наоборот. А ведь грязный воздух способствует развитию самых разных опасных болезней и вообще сокращает жизнь. Тревожно...



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По инф. rosbalt.ru

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