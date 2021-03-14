Почему половодье — лучшее время для покупки дачного участка?

|
Пик продаж дач приходится на весну. Начало просмотров зависит от погоды, поэтому в одних регионах уже в марте можно начинать поиски подходящего варианта, а в других лучше подождать до апреля-мая.
Присматривать дом за городом лучше в период половодья, так как можно оценить все минусы участка — затапливает ли его водой, как быстро она уходит и не заливает ли подвал. На весну приходится и пик предложений. Эксперты советуют весной не покупать дачу, а заниматься изучением рынка. Присматривать интересные варианты, место расположения будущей дачи, время в пути до выбранных населенных пунктов с учетом летних пробок.
Осенью можно рассчитывать на хорошую скидку. При этом нужно учитывать, что сентябрь еще считается летним месяцем на дачном рынке. К тому же осенью есть возможность «протестировать» дачу в плохих погодных условиях. Тогда как летом такой возможности нет. Зимой скидки достигают своего максимума, но покупать дачу в этот период крайне нежелательно, так как проверить можно разве что качество уборки снега на дорогах. Поэтому зимой совершаются сделки только с уже просмотренными в теплое время объектами. Собрать все «бонусы» покупатель дачи может ранней весной до подъема цен, но после схода снега. По сути, это означает, что экономным покупателям уже пора отправляться на поиски подходящего варианта, чтобы оценить его с первыми теплыми днями.
- За год с начала пандемии дачи вблизи городов-миллионников стали востребованнее на 7-25%, свидетельствуют данные портала «Мир квартир». Цены повысились на 7-21%, больше всего — в Воронежской и Нижегородской областях, Татарстане, меньше всего — в Волгоградской, Омской и Ленинградской областях. Спрос вырос на 20-25% в Свердловской, Московской, Воронежской и Челябинской областях, а также Татарстане — это означает, что там цены будут быстро расти и дальше.
В этом году спрос подогреют сельская ипотека и ипотека на деревянные дома, считает гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Дороже всего обзавестись дачей под Москвой — 5,4 млн рублей. Также дорогие дома за городом в Санкт-Петербурге (4,2 млн) и Краснодарском крае (3,1 млн). Дача вблизи Челябинска, Омска и Волгограда стоит в среднем 1,4 млн рублей.
Также будет интересно:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Почему половодье — лучшее время для покупки дачного участка?
Пик продаж дач приходится на весну. Начало просмотров зависит от погоды, поэтому в одних регионах уже в марте можно начинать поиски подходящего варианта, а в других лучше подождать до апреля-мая.
-
На канале блогера Ирины музыкально, школьно и очень душевно
Оторваться от будничной суеты, погрузиться в мир музыки и творчества позволяет канал блогера Ирины, который находится на платформе YouTube. Здесь собраны ролики с поздравлениями, песни с оформленным блогером видеорядом. Так как Ирина – учитель, то и школьная тема нашла на канале свое отражение. Например, можно посмотреть видео с концертом в МОУ СОШ №7 города Твери «По страницам новогодних праздников», ролик про учительницу, про школу – планету детства и многое другое. А вот и сама Ирина, знакомьтесь!
-
Стахан Рахимов умер вслед за Аллой Иошпе
Стахан и Алла прожили вместе 60 лет и умерли с разницей в 40 дней. Больше всего артисты известны по хитам советской эстрады «Алёша», «Неприметная красота» и «Три плюс пять».
-
Российские ученые вывели новый сорт орхидеи
Любите ли вы орхидеи? Если да, то спешим вас порадовать - российские ученые вывели новый сорт этого прекрасного цветка.
-
Дженнифер Лопес отменила свадьбу с бейсболистом
Популярная певица Дженнифер Лопес рассталась с женихом – бейсболистом Алексом Родригесом. Это произошло незадолго до свадьбы, которую пара планировала сыграть летом 2021 года.
-
Герман-младший снимет фильм о «будке» Ахматовой в Комарово
Кинорежиссер Алексей Герман-младший собирается снять фильм, рассказывающий о последних годах Анны Ахматовой в Комарово — поселке на берегу Финского залива.
-
Татьяна Брухунова – о моде, отношениях и негативе в адрес Елены Степаненко
Татьяна Брухунова в последнее время радует красивыми фотосессиями в изысканных образах. Окружающие отмечают, что молодая жена Евгения Петросяна хорошеет на глазах.
-
Как у внуков в этом году будут проходить выпускные экзамены?
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в жизнь школьников: пришлось помучиться с дистанционным обучением. А теперь еще и с экзаменами все будет по-другому.
-
Пережить десять остановок сердца и... выжить!
В Петербурге врачи больницы Святого Георгия спасли молодого мужчину, у которого останавливалось сердце десять раз за ночь!
-
Видео: мамы-тюленихи вскармливают детенышей в Приморье
Ученые, которые работают в Дальневосточном морском заповеднике, смогли сделать уникальное видео, на котором сразу три самки-тюленихи кормят своих детенышей.
-
В Петербурге остекленные балконы в старых домах оставили в покое
В Петербурге владельцы квартир в хрущевках и брежневках, где самовольно застеклены балконы, могут выдохнуть: демонтировать ничего не придется!
-
Марк Горонок «похоронил» жену и дочь ради денег на алкоголь
Актёр Марк Горонок уже много лет страдает от алкогольной зависимости - по крайней мере, об этом говорит его супруга. Анна рассказала журналистам, что собирается развестись с мужем, так как ей надоел такой образ жизни, постоянные запои и скандалы.
-
Блогеру целых 108 лет – и такое бывает
А зовут долгожительницу-блогера Дагни Карлссон. Она проживает в Швеции. Встала дама на интереснейшую блогерскую стезю, когда ей исполнилось 100 лет. А до этого, в 99, изучила работу с компьютером. Ай-да бабушка!
-
Шоу «Точь-в-точь» изжило себя?
Часто приходится слышать, что мы, дескать, телевизор не смотрим или давно этот зомбоящик вообще выбросили, но когда в соцсетях появляется заметка по поводу какой-нибудь телепрограммы, то она вызывает отклики. И это говорит о том, что телевизор у нас всё ещё смотрят, другое дело – с каким выражением лица.
-
Мошенники смогли развести на деньги даже генерала МВД!
Телефонные мошенники совсем распоясались. Они не боятся звонить даже людям высоких чинов и рангов. На этот раз они попали на генерала МВД из Петербурга. И что вы думаете? Он продиктовал им пин-код своей банковской карты!
-
«Так что вызывай, я готов!»: почему Басилашвили редко пропускал съёмки у Рязанова?
Олег Басилашвили был одним из главных любимчиков Эльдара Рязанова. Режиссёр признавал способности актёра и с радостью встречал его практически в каждой своей картине.
-
В Японии зацвела первая сакура — зрелище восхитительное!
На этой неделе на западе Японии распустились первые цветы сакуры, которую местные жители считают символом своей страны.
-
Вдова Александра Абдулова отказалась комментировать слухи о своём новом романе
Вдова известного актёра Александра Абдулова Юлия всегда вела непубличный образ жизни и даже в браке никогда не стремилась к славе. О том, чем она занимается сейчас, и вовсе практически ничего не слышно...
-
Испытание прямой кишки (нервным не читать!)
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
-
Вечер с книгой в руках: от вопросов российской интеллигенции до заоблачных тайн авиации
Очередную пятницу мы проведём в интеллектуальных объятьях познавательной и интересной литературы. Сегодня вы узнаете о российской интеллигенции, взглянете на секреты оптических иллюзий и погрузитесь в историю мировой авиации.