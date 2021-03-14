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Почему половодье — лучшее время для покупки дачного участка?

Ирина Жандарова, Российская газета   
14 Марта 2021 г.
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Пик продаж дач приходится на весну. Начало просмотров зависит от погоды, поэтому в одних регионах уже в марте можно начинать поиски подходящего варианта, а в других лучше подождать до апреля-мая.

Почему половодье — лучшее время для покупки дачного участка?

Присматривать дом за городом лучше в период половодья, так как можно оценить все минусы участка — затапливает ли его водой, как быстро она уходит и не заливает ли подвал. На весну приходится и пик предложений. Эксперты советуют весной не покупать дачу, а заниматься изучением рынка. Присматривать интересные варианты, место расположения будущей дачи, время в пути до выбранных населенных пунктов с учетом летних пробок.

Осенью можно рассчитывать на хорошую скидку. При этом нужно учитывать, что сентябрь еще считается летним месяцем на дачном рынке. К тому же осенью есть возможность «протестировать» дачу в плохих погодных условиях. Тогда как летом такой возможности нет. Зимой скидки достигают своего максимума, но покупать дачу в этот период крайне нежелательно, так как проверить можно разве что качество уборки снега на дорогах. Поэтому зимой совершаются сделки только с уже просмотренными в теплое время объектами. Собрать все «бонусы» покупатель дачи может ранней весной до подъема цен, но после схода снега. По сути, это означает, что экономным покупателям уже пора отправляться на поиски подходящего варианта, чтобы оценить его с первыми теплыми днями.

  • За год с начала пандемии дачи вблизи городов-миллионников стали востребованнее на 7-25%, свидетельствуют данные портала «Мир квартир». Цены повысились на 7-21%, больше всего — в Воронежской и Нижегородской областях, Татарстане, меньше всего — в Волгоградской, Омской и Ленинградской областях. Спрос вырос на 20-25% в Свердловской, Московской, Воронежской и Челябинской областях, а также Татарстане — это означает, что там цены будут быстро расти и дальше.

В этом году спрос подогреют сельская ипотека и ипотека на деревянные дома, считает гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Дороже всего обзавестись дачей под Москвой — 5,4 млн рублей. Также дорогие дома за городом в Санкт-Петербурге (4,2 млн) и Краснодарском крае (3,1 млн). Дача вблизи Челябинска, Омска и Волгограда стоит в среднем 1,4 млн рублей.

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