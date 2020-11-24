Набор ленивого дачника: 6 инструментов, без которых никак не обойтись

Когда возникает вопрос «Какие инструменты купить на дачу?», то обычно разговор идёт о предстоящих садово-огородных работах. А как быть тем людям, которые едут на дачу просто отдыхать и не планируют копаться в земле? Какой минимум самого необходимого инструмента следует приобрести им?

Если здраво поразмыслить, то «ленивому» дачнику понадобится всего 6 простых инструментов, которые можно купить в любом магазине, где продают товары для дачи.

1. Снеговая лопата

Приобрести нужно обязательно потому, что в случае внезапного обильного снегопада, которые время от времени случаются даже в условиях нынешнего потеплевшего климата, разгребать снежные сугробы придётся разве что собственными руками.

2. Грабли

Этот инструмент потребуется для уборки опавшей осенней листвы или, как вариант, скошенной травы (о чём ещё будет дополнительно рассказано в 6-м пункте). Грабли лучше всего покупать двух типов: классические для сгребания больших объёмов листвы или травы и веерные грабли для чистовой уборки.

Исключением являются только те дачные участки, где вообще нет никаких деревьев — в том числе и вблизи растущих (например, через забор у соседей).

3. Садовая пила

Если деревья на участке всё-таки имеются, то без хорошей садовой пилы дачнику точно не обойтись. По мере разрастания дерева его придётся периодически обрезать, не говоря уже про ситуации, когда какая-то из веток вдруг сломается из-за урагана, сильного снегопада или детских шалостей.

Причём покупать рекомендуется именно специальную садовую пилу, которая позволяет сделать максимально ровный срез и минимально травмирует само дерево. Если пренебречь правилами обрезания и последующей обработки веток, то дерево может со временем усохнуть — и тогда его придётся спилить целиком, что гораздо хлопотнее, чем удалить отдельную ветку.

4. Телескопический сучкорез

Этот инструмент пригодится там, где разрастающиеся деревья могут ложиться на электрические провода или крышу дачного дома. Вскарабкаться на верхушку дерева сумеет далеко не всякий человек, а с телескопическим сучкорезом решить эту проблему можно очень быстро.

5. Метла

Здесь комментарии, как говорится, излишни — как бы ни был устроен дачный дворик, его периодически придётся подметать, а в таком деле без хорошей метлы обойтись невозможно.

6. Садовый триммер

Если двор и прилегающая к нему территория не закатаны асфальтом или бетоном, то летом участок гарантированно будет утопать в траве. Чтобы не дёргать её руками, нужно купить садовый триммер и, при необходимости, легко скашивать травянистые «джунгли».

В принципе, перечисленные 6 инструментов — это и есть тот минимум, который с лихвой покроет все потребности человека, приезжающего на дачу исключительно пожарить шашлыки, выпить пива или подышать свежим воздухом. А если однажды у «ленивого» дачника возникнет желание заняться огородом, то докупить необходимый инструментарий никогда не поздно.

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