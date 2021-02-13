Почему грустят японцы и как с этим бороться?

На фоне пандемии в Японии впервые более чем за 10 лет выросло число самоубийств. И власти всерьез озаботились этим - решили назначить специального человека, который будет разбираться в том, как заставить людей не принимать фатальные решения. Заметим, что такая же проблема наблюдается и в России - общения не хватает каждому второму.

Японские власти намерены усилить меры по борьбе с проблемой одиночества, которая стала еще более актуальной с началом распространения инфекции на японском архипелаге. Изоляция ограничивает контакты людей, заставляет терять их устоявшиеся связи.

Также кабмин обеспокоен ростом уровня самоубийств на японском архипелаге, который был вновь зафиксирован в стране спустя долгое время. «В связи с затяжным характером „коронакризиса“ растет число самоубийств среди женщин», — заявил премьер Ёсихидэ Суга, добавив, что необходимо бросить все силы для решения указанного вопроса. В связи с этим на министра регионального развития возложили дополнительные обязанности. Он будет решать проблемы одиноких людей. По крайней мере, пытаться.

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Японист Александр Раевский, доцент факультета психологии МГУ и приглашенный преподаватель университета Тохоку, в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что проблема одиночества также может быть связана с развитием технологий и общением в соцсетях, из-за чего люди все реже встречаются и заводят знакомства в реальной жизни. «Знакомства на улице или еще где-нибудь — это уже большая редкость. У человека это вызывает очень сильное волнение. В основном все знакомятся в онлайне», — отмечал эксперт.

По его словам, эта проблема наиболее остро стоит именно в Японии. Японцы испытывают дискомфорт при контакте с реальным человеком, потому что не могут предугадать его реакцию. «Поэтому люди в Японии смотрят мультики, играют в видеоигры и не очень хотят ходить на свидания», — пояснял эксперт.

По мнению Раевского, распространение технологий может привести людей к образу жизни «хикикомори», когда человек полностью отказывается от социальных контактов и живет в виртуальном мире, пишет gazeta.ru .

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