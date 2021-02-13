Почему грустят японцы и как с этим бороться?

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В Подмосковье массово продают особняки. Элита готовится к побегу из России?
2021-01-18-01-28-11
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Почему грустят японцы и как с этим бороться?

По инф. СМИ   
13 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

На фоне пандемии в Японии впервые более чем за 10 лет выросло число самоубийств. И власти всерьез озаботились этим - решили назначить специального человека, который будет разбираться в том, как заставить людей не принимать фатальные решения. Заметим, что такая же проблема наблюдается и в России - общения не хватает каждому второму.

В Японии проблему одиночества будут решать на государственном уровне

Японские власти намерены усилить меры по борьбе с проблемой одиночества, которая стала еще более актуальной с началом распространения инфекции на японском архипелаге. Изоляция ограничивает контакты людей, заставляет терять их устоявшиеся связи.

Также кабмин обеспокоен ростом уровня самоубийств на японском архипелаге, который был вновь зафиксирован в стране спустя долгое время. «В связи с затяжным характером „коронакризиса“ растет число самоубийств среди женщин», — заявил премьер Ёсихидэ Суга, добавив, что необходимо бросить все силы для решения указанного вопроса. В связи с этим на министра регионального развития возложили дополнительные обязанности. Он будет решать проблемы одиноких людей. По крайней мере, пытаться.

По теме:

Японист Александр Раевский, доцент факультета психологии МГУ и приглашенный преподаватель университета Тохоку, в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что проблема одиночества также может быть связана с развитием технологий и общением в соцсетях, из-за чего люди все реже встречаются и заводят знакомства в реальной жизни. «Знакомства на улице или еще где-нибудь — это уже большая редкость. У человека это вызывает очень сильное волнение. В основном все знакомятся в онлайне», — отмечал эксперт.

По его словам, эта проблема наиболее остро стоит именно в Японии. Японцы испытывают дискомфорт при контакте с реальным человеком, потому что не могут предугадать его реакцию. «Поэтому люди в Японии смотрят мультики, играют в видеоигры и не очень хотят ходить на свидания», — пояснял эксперт.

По мнению Раевского, распространение технологий может привести людей к образу жизни «хикикомори», когда человек полностью отказывается от социальных контактов и живет в виртуальном мире, пишет gazeta.ru.

Еще на поднятую тему на нашем портале:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 