Социологи: Почти половина россиян страдают от одиночества

Больше 43% жителей страны в той или иной мере испытывают одиночество. К такому выводу пришли специалисты НИУ ВШЭ и ФНИСЦ РАН, проанализировав результаты опроса больше 10 тысяч россиян старше 14 лет.

В числе предпосылок, которые приводят к одиночеству, социальное неравенство, рост индивидуализма, недостаток доверия и взаимоуважения, рост числа профессий, которые не предполагают очных встреч с другими людьми. Пандемия, по мнению ученых, проблему только усилила.

Больше всего одиноких — 70% — среди людей старше 85 лет. В основном, они уже не работают и живут отдельно от своих взрослых детей.

«Проблема нарастает после 40 лет на фоне кризиса среднего возраста с переоценкой ценностей и депрессией. Следующий рубеж — после 60 лет. Человек выходит на пенсию, но заслуженный отдых — непростой период с „резким изменением ролей и нарастающим дефицитом близких отношений“», — отмечают исследователи.

Однако и в молодости люди довольно часто бывают одинокими. Среди людей от 14 до 29 лет таких — около трети. Среди молодежи одиноких больше в городах, чем в сельской местности.

Однако в селах крайне сложная ситуация с пожилыми людьми: почти 40% женщин старше 70 лет постоянно пребывают в этом состоянии.

«Преимущество за женщинами и в целом по стране. Они чувствуют одиночество острее. И в старшем возрасте одиноких женщин в 8-9 раз больше, чем мужчин», — отмечают исследователи.

Реже чувствуют себя одинокими люди в браке. Но после 60 лет, даже несмотря на наличие семьи и детей, резко увеличивается число женщин, которые остро переживают одиночество.

«Помогает избежать проблемы работа, но только та, что приносит удовольствие. Среди удовлетворенных своей профессиональной деятельностью хронически одиноких в 2,6 раза меньше», — отмечают специалисты.

При этом одиночество плохо сказывается на здоровье, и связь эта — двусторонняя. С одной стороны, одиночество ухудшает здоровье, с другой — плохое здоровье усиливает одиночество.

По инф. rosbalt.ru

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