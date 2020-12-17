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Почему хлеб дорожает?
По инф. Парламентской газеты   
17 Декабря 2020 г.
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Как сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров, основное влияние на подорожание хлеба оказывает торговая наценка, достигающая 35 процентов, и низкий уровень конкуренции в хлебопекарной отрасли в регионах.

Гильдия прогнозировала планомерное изменение цен на хлебобулочные изделия в пределах инфляционных ожиданий. Однако высокая торговая наценка в магазинах может оказать существенное влияние на итоговые показатели роста цен.

В РОСПиК обратили внимание, что изменение цены зерна на 10 процентов влияет на изменение цены хлеба — продукция дорожает на 1,9 процента. При этом изменение цены муки на 10 процентов  ведёт к подорожанию хлебобулочных изделий в среднем на 2,5 процента.

По данным Росстата, в магазинах страны с января по декабрь средние цены на хлеб и изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 8,3 процента, на хлебные изделия из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — на 7,7 процента.

В Российской гильдии пекарей указали на низкий уровень конкуренции в регионах как среди производителей хлеба, так и среди торгующих организаций. В структуру хлебопечения страны входят 198 крупных, 559 средних, 2794 малых и 13 974 микропрофильных предприятий.

Специалисты считают, что региональным властям нужно развивать конкуренцию на местном рынке производства и продажи хлеба и хлебобулочных изделий, чтобы обеспечить качество продукции и её доступность.

Чтобы производитель не остался без выгоды, а для потребителя цена на хлеб была комфортной, Гильдия пекарей рекомендует производителям хлебобулочной продукции развивать собственные розничные сети, включая нестационарные, малоформатные и мобильные торговые пункты.

В РОСПиК также подчеркнули, что необходимость размещения малых торговых точек в непосредственной близости к потребителям отражена в проекте «Стратегии развития торговли в РФ до 2025 года», подготовленном Минпромторгом.

Во вторник сообщалось, что для регулирования цен на муку, хлеб, вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы кабмин устанавливает квоту в размере 17,5 миллиона тонн. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

Ранее президент Владимир Путин предупредил кабмин о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты, и потребовал обратить на это внимание.

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По инф. Парламентской газеты

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