Победа конькобежки на чемпионате мира: вместо гимна России — концерт Чайковского

Хорошая новость из Голландии. Конькобежка Ангелина Голикова одержала победу на Чемпионате мира на дистанции 500 метров впервые за 25 лет! Вот только после победы спортсменки вместо гимна России прозвучал фрагмент из концерта № 1 Петра Чайковского.

Напомним, по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне, российские сборные по всем видам спорта в течение двух лет не могут выступать под национальным флагом и гимном. Это санкции за допинг в российском спорте.

Музыку выбрали в национальной федерации в качестве музыкального сопровождения на церемониях награждения. При этом рассматривались разные варианты, даже песня «Катюша».

Отметим, что Ангелина Голикова стала чемпионкой в этом виде спорта в этой квалификации впервые за 25 лет, когда первое место заняла Светлана Журова. Второе место у Фемке Кок из Голландии, а бронза у еще одной конькобежки из России — Ольги Фаткулиной.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2020 году провело масштабное расследование по делу о манипуляции с допинг-пробами 298 российских спортсменов. Эксперты выявили манипуляции с пробами 145 человек. В июле 2019 года эксперты WADA заявили о нарушениях в 150 допинг-пробах 43 российских атлетов. В общей сложности под подозрения попали 298 спортсменов из России.

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